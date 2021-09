Fallece Saúl Cuautle Quechol, rector de la IBERO

Saúl Cuautle Quechol tomó protesta como el décimo octavo Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana, para el periodo 2020-2024, desde el 10 de agosto de 2020.

La Universidad Iberoamericana informó sobre el fallecimiento del rector de la institución, Saúl Cuautle Quechol, la mañana de este jueves, a causa de un infarto masivo, consecuencia de las complicaciones de la enfermedad que enfrentó.

Saúl Cuautle Quechol, S. J., nació el 28 de febrero de 1966 en la ciudad de Puebla, en el estado del mismo nombre. Estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Fue licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997) y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Obtuvo la Maestría en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007), misma institución donde consiguió el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

Sus cargos más importantes fueron como asistente de Educación de la Compañía de Jesús; miembro de la International Comission on the Apotolate of Jesuit Education (ICAJE); miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC); presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), y Rector del Instituto Oriente de Puebla.

Saúl Cuautle Quechol tomó protesta como el décimo octavo Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana, para el periodo 2020-2024, desde el 10 de agosto de 2020, durante la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la Universidad Iberoamericana Asociación Civil (UIAC).

Durante su rectorado, Saúl Cuautle Quechol encabezó la organización de las labores académicas, administrativas y de servicio en medio de la pandemia; fortaleció los lazos de la comunidad a pesar de la distancia y dirigió el plan de regreso a clases.

También se mantuvo el vínculo con actores externos como empresas, organizaciones civiles y grupos sociales. Bajo su gestión, se adaptaron las instalaciones para hacer frente a la crisis sanitaria, lo que implicó la adecuación de salones, espacios, vías y adquirir equipo tecnológico para preservar la salud de la comunidad.

Además, se puso en marcha una de las apuestas más importantes de los últimos años al renovar casi por completo la oferta de licenciaturas e ingenierías, a través de los nuevos planes de estudio (Planes Manresa), los cuales se pusieron en circulación en el semestre Otoño 2021.

Sus discursos estuvieron marcados por una profunda invitación a la transformación y renobación a partir de este escenario pandémico, para alcanzar una sociedad más justa, fraterna, libre y solidaria. Buscó que la IBERO se mantuviera como un referente en la formación de las y los profesionales que México y el mundo necesitan.

Expresó que la universidad debía trabajar desde todas sus áreas para cambiar la realidad de su entorno, sobre todo de los grupos más vulnerables, y para ello –advirtió– es importante que, desde las aulas y la zona de confluencia de cada uno de nosotros y nosotras, busquemos una nueva forma de hacer las cosas que modifiquen la estructura social reinante que no ha dado resultados.

La comunidad de la Universidad Iberoamericana está de luto y brindó su más sentido pésame a la familia de quien llevó las riendas de nuestra institución de 2020 a 2021.