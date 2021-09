Diseñadora UAQ gana primer lugar en concurso nacional de COMEX

El mueble que diseñó se expondrá en el evento nacional Design Week 2021 en octubre

Katya Daniela Serrano Cruz, estudiante de la Maestría en Diseño e Innovación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), logró el primer lugar en el 6º Concurso COMEX Trends Universitario 2021, en la categoría Segunda Vida, gracias al diseño de un mueble de nombre “Karel”.

Con el lema “La segunda vida puede ser mejor que la primera”, la universitaria explicó que el mueble “Karel” tiene la tendencia 2021 “Alegra”, que se basa en los conceptos de dinamismo, multifuncionalidad, positividad y unificación; las otras tendencias son: Sombra, Milpa, Flora y Banquete (color del año).

“Siempre he tenido un interés especial por los muebles. En mi casa tenía un embalaje de madera que me había regalado un familiar y se me ocurrió convertirlo en un buró individual donde se pueden poner libros. La idea la basé en la talavera de Puebla y un diseño floral con línea fluidas; lo resané, lo pinté, le di el acabado final y lo combiné con vidrio y metal en las patas”, señaló.

La también egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial explicó que en la etapa de semifinalistas le brindaron cursos para conocer pinturas y desarrollos de COMEX; y en la etapa final compitió con otros 24 estudiantes de todo el país dentro de su categoría. Como ganadora del concurso, “Karel” se expondrá en el evento nacional Design Week 2021 en octubre.

De acuerdo con Katya Serrano es capaz de emitir positividad al espacio y crea la unificación entre los materiales que lo componen y su entorno.

En este mismo certamen resultaron finalistas dos estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura María Fernanda Vázquez Vargas y Fernando Pineda Gutiérrez, en la categoría “Interiores” por sus intervenciones “ALEGRA” y “Bajo Tierra”, respectivamente en esta unidad académica y en la Facultad de Química.1