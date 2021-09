Acusa Anaya a AMLO de pactar con Lozoya para encarcelarlo por 30 años

El excandidato presidencial panista anunció que hará un programa de 4 capítulos para presentar pruebas de su inocencia

Ricardo Anaya Cortés acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener un “pacto” con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para encarcelarlo por 30 años.

Lo anterior, en un video de 9 minutos subido a las redes sociales de Anaya Cortés, en donde aseguró que le fue entregada su carpeta de investigación que consta de 76 cajas y contienen 135 mil 388 hojas de documentos; aunque el panista aseveró que la mayoría de los documentos son “paja” y “basura” y es una estrategia de López Obrador para “torcer la justicia para venganzas personales.“, apuntó.

“No me la querían dar-la carpeta de investigación- aunque era mi derecho, fíjate, 12 veces las tuve que pedir por escrito y me la dieron después de 3 órdenes judiciales y ya entendí porqué no me querían dar la información, yo creo que pensaban que no lo iba a leer.“, apuntó.

Apuntó que para demostrar su inocencia, realizará una serie de 4 capítulos hasta el 4 de octubre, día de su audiencia, para que “quede claro que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador y ese sí es un pacto fuchi caca”.

Dijo, que en la carpeta de investigación encontró pruebas que demuestran su inocencia y argumentó que el presunto soborno había sido entregado el 8 de agosto de 2014, pero esa fecha él no estaba en la Cámara de Diputados, sino en Querétaro, a donde viajó para ir al teatro y al día siguiente a una boda.

Aseguró que las autoridades mexicanas están dejando a Lozoya libre a cambio de que diga que sí recibió el dinero, pero que no se lo quedó “porque que se lo dio casualmente a los adversarios de Obrador“, enfatizó.