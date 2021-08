Uno de cada siete mexicanos es zurdo, según Consulta Mitofsky

Desde 1976, cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo. De acuerdo con la investigadora Laila Yunes Nicolau, los zurdos suelen tener habilidades especiales que les permiten destacar en campos como el deportivo

Promovido por la Left Handers International en Londres, Inglaterra, desde 1976 se conmemora cada 13 de agosto como el Día Internacional del Zurdo, con el propósito de concientizar a la población sobre los retos que enfrenta las personas zurdas ante una sociedad que resulta excluyente y con prejuicios.

Se estima que al menos el 12 por ciento de la población mundial es zurda, cifra que varía según la ubicación geográfica, el género y la fecha de nacimiento, entre otros factores, según el portal Leftyfretz, que recopila y elabora información al respecto.

“Esta cifra se obtiene de estudios realizados en América del Norte y Europa Occidental. En estos países desarrollados, es menos probable que se desaliente a ser zurdo debido a los estigmas sociales, lo que debería resultar en una cifra menos sesgada, aunque la discriminación de las personas zurdas todavía ocurre en estos países“, explicó.

No obstante, se cree que al menos el 25 por ciento de la población mundial nace zurda, pero el menos el 10 por ciento son obligados a cambiar su forma de escribir. De acuerdo a Leftyfretz, el 1 por ciento de la población es ambidiestra.

El último estudio publicado por Consulta Mitofsky, que fue en 2019, calculó que en México 1 de cada 7 ciudadanos nace con la habilidad de un zurdo, cerca del 11 por ciento de la población de nuestro país. Además, el 3 por ciento de los encuestados por Mitofsky aseguró tener la habilidad de realizar sus labores diarias con ambas manos.

En el 2016, la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Laila Yunes Nicolau, refirió que en México hay 13 millones de zurdos.

La investigadora explicó cómo se da esta condición, y dijo que el cerebro tiene dos hemisferios. El derecho, que rige los movimientos de su contraparte corporal, e interviene en el arte, la creatividad, la música, la imaginación, la perspicacia, la intuición, los sueños, la hipnosis y lo espiritual, entre otros, y el izquierdo, que dirige el costado opuesto y controla habilidades relacionadas con los números, los negocios, la redacción, el lenguaje, la razón, la ciencia, el ajedrez, la analítica y la objetividad.

En 2006 en la revista Neuropsychology, publicó el estudio “Hemispheric interactions are different in left-handed individuals”, y reveló que los zurdos suelen tener conexiones entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, lo que les permite procesar la información con más rapidez; es decir piensan más rápido.

Para el estudio, esta característica demuestra una ventaja cognitiva que los podría beneficiar en ámbitos como los videojuegos y los deportes. Por ejemplo, de acuerdo a Livescience, el 25 por ciento de los jugadores de béisbol de la Major League son zurdos.

“Varios estudios han desvelado que aparentemente los zurdos tienen ventaja en los deportes interactivos, como el boxeo, la esgrima, el tenis y el béisbol. En cambio, esta ventaja no se extiende a deportes no interactivos, como la gimnasia y el submarinismo“, refirió el Huffington Post en un artículo.

Algunos deportistas zurdos, que han destacado por su nivel deportivo en distintas disciplinas son los argentino Lionel Messi o Carolina Marín quien es campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Asimismo, algunos artistas y científicos reconocidos que han sido zurdos son Albert Einstein, Marie Curie, Leonardo Da Vinci, Barack Obama y Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.