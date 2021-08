Pese a regulación de precios para gas LP, negocios de Querétaro no reportan escasez

No obstante, la CANACO expresó su preocupación ante el impacto inflacionario de la medida

Con información de Miriam Vega y Nadia Bernal

Ante la regulación de precios máximos al gas LP, emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el sector de servicios turísticos en el estado de Querétaro indicó que no ha registrado hasta el momento ninguna escasez de este insumo, informó Hugo Burgos García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro.

“No ha habido, al menos no que yo tenga el dato. Tengo entendido que no es en todo el país, precisamente en Querétaro estaba viendo una nota de que en Querétaro no tenemos ese problema.“, aseguró el secretario de turismo.

Refirió que muchos prestadores del servios del sector turismo utilizan gas LP, principalmente los restaurantes y hoteles, por lo que si en algún momento llega a ser un problema el desabasto, sí llegaría a ser un problema.

“La información que tengo es que en Querétaro no tenemos ese problema, mas bien era en estados de Hidalgo y Estado de México, principalmente.“, apuntó.

La regulación de precios máximos al gas LP, se dio en cumplimiento con la “Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”, publicada por la Secretaría de Energía (SENER) el pasado 28 de julio en Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se exhortó a la CRE a establecer “una metodología” que fije precios máximos de este insumo.

“Establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de Gas LP, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes, misma que tendrá una vigencia de seis meses” refiere el acuerdo.

Cada región, contará con un precio máximo aplicable a las ventas de Gas LP al usuario final y la tabla de los precios máximos aplicables será actualizada cada sábado y el inicio de la vigencia será el domingo, terminando hasta el sábado siguiente; el precio varía por región y municipio.

Actualmente ya esta disponible la tabla de precios máximos aplicables de Gas LP a consumidores finales por región y medio de venta, con vigencia del 1 al 7 de agosto de 2021.

En el caso de la capital de Querétaro, el precio máximo por kilogramos con IVA es de 21.74 y el precio máximo por litros con IVA es de 11.74 pesos.

Tampoco CANACO reporta afectaciones

En el caso de la CANACO Querétaro, su titular aseguró que hasta el momento el suministro de gas está garantizado; sin embargo, lo que suscita preocupación es el impacto inflacionario, que ya hoy, es de un 12 por ciento, es decir casi 100 pesos más por tanque.

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro; señaló que hasta el momento no han recibido ningún reporte de paro de gaseros o fallas en el suministro del energético.

“Nosotros al menos con las gaseras que tenemos registradas en la Cámara de Comercio, no tenemos reportes de paros en el estado de Querétaro” aseveró, el vocero del sector comercial.

De las 16 gaseras registradas, ninguna reportó percances, todas operaron con normalidad. No obstante, el incremento en la inflación al recurso supone un riesgo plausible para los comercios; quienes han absorbido el gasto para no generar un aumento de precios en el consumidor final y mantener una dinámica de recuperación economica.

“No tenemos reporte de que se esté impactando en los costos al consumidor último para no interferir con el proceso de reactivación económica, sin embargo de seguir con esta tendencia algunos productos y servicios pudieran llegar a tener un impacto de hasta el 5 %” explicó, Camacho.

En tanto, el representante del gremio comercial, señaló que el caso de Gas del Bienestar, impacta sobre todo a quienes distribuyen al sector doméstico. En el sector comercial seguimos atentos al tipo de dinámica que pudiera venir a cubrir la gasera impulsada por el mandatario federal, de momento no hay una certeza solo expectativa de ver cómo avanza; finalizó.