Ofrecerá Hay Festival tres conversaciones sobre ciencia

En el contexto reciente de la pandemia, cada vez más personas se han dado cuenta de que sin investigación y desarrollo científico, la humanidad no se encontraría donde está ahora, por lo que el Hay Festival organizará charlas sobre el tema, una de ellas con la rectora de la UAQ

No cabe duda de que la ciencia ha cobrado una importante relevancia en el contexto actual de la pandemia, visibilizándose lo relevante de esta disciplina para toda la humanidad. La conversación en torno a la ciencia hoy más que nunca es necesaria y urgente, por ello, del 1 al 5 de septiembre, el Hay Festival Querétaro compartirá con el público tres charlas fundamentales para el fomento de la divulgación científica.

¿Sigue evolucionando el cerebro humano? ¿Le afectan las nuevas tecnologías? Son parte de las preguntas que plantea el neurólogo argentino y doctor en Ciencias por la Universidad de Cambridge, Facundo Manes, en su más reciente libro en colaboración con el Licenciado en Letras, Mateo Niro, El cerebro del futuro: ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? donde aborda temas como el trabajo interdisciplinario, el impacto de las nuevas tecnologías en el cerebro humano, la neuroética, las enfermedades mentales y el papel de la ciencia como mediadora de problemáticas de carácter social. Manes estará en conversación sobre este tema con el periodista de la BBC, Carlos Serrano.

En el contexto reciente de la pandemia, cada vez más personas se han dado cuenta de que sin investigación y desarrollo científico, la humanidad no se encontraría donde está ahora. A través del corto documental Not the science type (No del tipo científico), las científicas e investigadoras mexicanas Margarita Teresa de Jesús García Gasca y Carla Santana Torres conversarán sobre el papel de las mujeres innovadores, quienes procedentes de distintos orígenes y disciplinas, rompen paradigmas al mismo tiempo que inspiran a las futuras generaciones. Esta actividad está dirigida especialmente al público universitario.

Ambas charlas llegarán al Hay Festival Querétaro gracias al apoyo de 3M – empresa multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, ofreciendo productos y servicios en diversas áreas tales como equipamiento industrial –. Al respecto, José Varela, director general de 3M México y vicepresidente senior de Asuntos Corporativos para América Latina, menciona: En los últimos meses, nos hemos dado cuenta del sinnúmero de desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad global. En este sentido, el impulso científico juega un papel importante y nos ha ayudado a mitigar los principales retos como la pandemia. Sin duda, uno de los grandes factores que permitirá el crecimiento de la comunidad científica es despertar e incentivar en interés en la materia desde la infancia, por medio del desarrollo de plataformas educativas que apuesten por la creatividad en la vida cotidiana de las niñas y niños. En este contexto. Hay Festival representa para 3M, una gran oportunidad para dar a conocer la importancia del rol científico en nuestra actualidad, así como de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) desde los niveles de educación básica.

La programación del festival también incluye al catedrático de Astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, también miembro del Academics of Arts & Science y director de varios proyectos de astronomía y astrofísica, que, en 2012, fue seleccionado por la revista Time como una de las personas más influyentes del año por sus investigaciones sobre el espacio exterior. Su desempeño como divulgador científico aborda temas como el nacimiento de las estrellas, los agujeros negros, el futuro del universo y la vida extraterrestre. En este sentido, su más reciente libro titulado Extraterrestre: La humanidad ante el primer signo de la vida inteligente más allá de la Tierra, trata sobre el descubrimiento de un objeto interestelar en 2017 que suscitó un serio debate sobre la posibilidad de que se tratase de una pieza con tecnología extraterrestre. Loeb estará en conversación con el periodista y escritor Mario Arriagada Cuadriello, para entender en qué momento se encuentra la astronomía como ciencia, e incluso reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el universo hoy.

Estas son sólo algunas de las conversaciones que se llevarán a cabo de forma virtual y presencial durante la sexta edición de Hay Festival Querétaro, consulta la programación completa en https://www.hayfestival.com/queretaro/inicio.

Para más detalles sobre días y horas de las charlas, te dejamos la agenda:

Avi Loeb en conversación con Mario Arriagada Cuadriello

Fecha: jueves 2 de septiembre

Hora: 16h – 17h

Evento Digital

Facundo Manes en conversación con Carlos Serrano

Cerebro y Futuro

Fecha: sábado 4 de septiembre

Hora: 17:30h – 18:30h

Evento Digital

Con el apoyo de 3M

Margarita Teresa de Jesús García Gasca y Carla Santana Torres

Científicas e innovadoras

Fecha: viernes 3 de septiembre

Hora: 09h – 10h

Evento Digital

Duración del documental: 32 minutos