Municipio de Querétaro aplica 357 pruebas de alcoholimetría en una semana

Además se verificó la operación de comercios y se hicieron revisiones sanitarias en tianguis y mercados

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los queretanos, la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, continuó este fin de semana el operativo de alcoholimetría que se deriva del programa Diversión Responsable, a través del cual se aplicaron entre el 19 y el 22 de agosto un total de 357 pruebas, esto con la finalidad de evitar que los ciudadanos manejen bajo los influjos del alcohol y así evitar accidentes.

Del total de pruebas, sólo en 41 el resultado fue positivo, por lo que 32 personas fueron remitidas al Centro de Infracciones por Alcoholimetría “Torito y Vaquita” (28 hombres y 4 mujeres), y el resto no rebasó el límite permitido. De las personas remitidas, 26 cumplieron con el arresto mientras que las seis faltantes pagaron su multa.

En lo que respecta a la inspección de comercio establecido y vía pública, del 16 al 22 de agosto se iniciaron nueve procedimientos administrativos a establecimientos por falta de licencia y/o por realizar una actividad distinta a la autorizada en su licencia de funcionamiento, así como por ejercer alguna actividad fuera del horario. En siete de estos casos se procedió con la clausura del lugar.

También se realizaron visitas para verificar medidas de seguridad sanitaria en 13 tianguis de la ciudad y en el mercado Escobedo y el mercado Benito Juárez “El Tepe”; así como se ha mantenido presencia y recorridos en el andador 5 de mayo y Corregidora y en general en el primer cuadro del Centro Histórico.

Además, derivado del operativo anti-covid, implementado en conjunto con la autoridad sanitaria, la Guardia Municipal, Policía Estatal, Coordinación Estatal de Protección Civil, se suspendieron actividades por no cumplir con las medidas de sanidad a un establecimiento denominado Santas Alitas; también se iniciaron procedimientos administrativos a Vancouver Wings, El Listón de María y Buffallo Will Wings, por no presentar su licencia vigente.