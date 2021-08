“Mi trabajo como Secretaria de Gobierno será honesto, con sensibilidad y firmeza”: Lupita Murguía

Tras preguntarle sobre qué significa que una mujer tome este cargo en el próximo gobierno estatal, la actual senadora refirió que será un trabajo honesto y cercano a la ciudadanía, con sensibilidad, firmeza y apertura.

La senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, aseguró que su trabajo como titular de la Secretaría de Gobierno de la próxima administración del gobernador electo, Mauricio Kuri González, será honesto, con sensibilidad y firmeza.

“Tendré apertura al diálogo y sensibilidad para ponerme en el lugar de las personas que nos plantee algún asunto“, añadió.

Señaló que entre los temas que ha identificado hasta el momento en los que trabajará una vez que tome el cargo, será la vinculación con los diputados locales de todos los partidos políticos, así como con los presidentes municipales, la integración como gabinete y preparar el presupuesto de egresos.

Asimismo, apuntó que entre los temas que serán prioritarios para la próxima administración está la reactivación económica, por lo que se buscará la inversión.

Anunció que tomará licencia en las primeras semanas de septiembre y con ello prepararse para integrarse como Secretaría de Gobierno del próximo mandato de Mauricio Kuri González.

“Lo que he platicado con muestro coordinador parlamentario, Julen Rementería, es que me esperara al inicio del siguiente periodo, que es el primero de septiembre, y posiblemente en la primera o segunda semana de septiembre estaría tomando licencia y eso es lo que he platicado“, detalló.

Explicó que actualmente ha participado en la transición de gobierno, en reuniones que le han sido encomendadas, así como entrevistas que tiene el gobernador electo, Mauricio Kuri González.