“López Obrador me quiere meter a la cárcel”: Ricardo Anaya

El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel “con el testimonio de dos testigos balines”.

En un video de casi ocho minutos publicado en sus redes sociales, Anaya Cortés anunció que se irá del país durante una temporada y que se defenderá y presentará “pruebas contundentes para desenmascararlos”.

“Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines y me quiere encarcelar. Le estorbo para sus planes de sucesión de 2024″, dijo y aseveró que no hay otro argumento para perseguirlo que la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, donde relacionó a 70 personas físicas y morales, incluido el panista, con el caso Odebrecht.

El pasado 22 de septiembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que ya se investigaba a Ricardo Anaya, con el objetivo de verificar lo denunciado por Lozoya.

Anaya detalló que desde hace un mes, López Obrador tenía todo listo para iniciar un proceso en su contra, pero afirmó que se dieron cuenta que el expediente estaba mal hecho. “Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya, o sea alteraron el expediente”.

Puntualizó que el expediente de Lozoya indicaba antes que le habían dado dinero cuando era diputado a cambio de su voto, el 8 de agosto de 2014. “Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y ni siquiera estaba en la Ciudad de México”.

El expresidente nacional del PAN declaró que a López Obrador le molestan las críticas sobre su fracaso en la lucha contra la corrupción y la disminución de la pobreza; además, recordó los videos divulgados donde se muestra a los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador, recibiendo dinero.

“Lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que ‘estás con él o estás contra él’, pues la salida es esta: quitarle del camino, regarte a la mala”, insistió Anaya.

El panista aseguró que después de presentar pruebas contundentes para defenderse y estar fuera del país durante una temporada continuará con el recorrido que realiza por diversos municipios del país y se reunirá con los migrantes que han tenido que salir de México.