“La dedicatoria total de estos Juegos Olímpicos es para mi madre”: Daniela Torres

En rueda de prensa, la maratonista platicó que los últimos 16 kilómetros del maratón le parecieron eternos, pero darle la satisfacción a su madre, quien falleció meses antes de concretarse su clasificación olímpica, le motivó a cruzar la meta de pie.

En su regreso a Querétaro, la maratonista Daniela Torres Huerta ofreció una conferencia a la prensa en conjunto con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), donde la debutante en Juegos Olímpicos contó su experiencia de representar a México por primera vez.

“Estoy muy contenta de estar nuevamente en Querétaro, la experiencia que viví en Juegos Olímpicos me dejó muchos aprendizajes, sé que estoy para dar más, sé que puedo tener un mejor resultado, mucha gente me felicitó y la verdad es que no estaba tan contenta por mi resultado, fue un momento agridulce, porque a veces uno se crea expectativas altas porque conoce la preparación que tiene, y al final no sale como uno espera”, dijo.

La maratonista expresó que cuando comenzó a recibir las felicitaciones de las personas, se dio cuenta que de verdad fue un logro haber llegado a los Juegos Olímpicos.

“Más adelante se me dará la oportunidad de representar al estado y al país de una mejor manera, yo ya estoy pensando en París 2024”, externó la fondista de 27 años.

Esta justa veraniega tuvo un gran significado para Daniela, ya que además de debutar, llevaba consigo una promesa para su madre que falleció meses antes de concretarse su clasificación olímpica.

“Durante la misma carrera, que se me complicó un poco, ya iba pensando en mi mamá, porque sí la pasé medio mal en el maratón, los últimos 16 kilómetros se me hicieron eternos, entonces encontré un poco de motivación en ella. Ya estaba ahí, en los Juegos Olímpicos, cumpliendo algo que ella quería, pero le voy a dar la satisfacción a mi mamá de cruzar la meta y cruzarla de pie. La dedicatoria total de estos Juegos Olímpicos es para ella”, mencionó.

La conferencia se llevó a cabo en el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, infraestructura que tiene como principal objetivo impulsar el deporte en el estado.

“El hecho de que hiciéramos aquí la rueda de prensa, tiene que ver con parte de las cosas que se tienen que hacer para apoyar a los atletas, el tema de tener esta infraestructura es una visión y parte importante que ha tenido no solamente nuestro director, Markus López, sino nuestro gobernador, Pancho Domínguez, quienes han visto la posibilidad de desarrollar esta infraestructura para que los deportistas tengan esa visión y ese apoyo para seguir adelante”, explicó Iván Torres, coordinador del área de Comunicación Social del Indereq.

Por su parte, el presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, Ángel Moreno, resaltó la participación que tuvo Daniela en Juegos Olímpicos y extendió su apoyo a la maratonista.

“Felicitarla porque tuvo esa visión de poder enfocarse en esta prueba, le trajo un gran aprendizaje. El nivel olímpico te da un nivel avanzado y ojalá que esto le dé para tener nuevas aspiraciones a futuro y que puedan ser concretadas en un gran objetivo y lo pueda cumplir”.

“Es de admirar, muchas veces no percibimos la preparación que se tiene en el aspecto psicológico, de nutrición y físicamente. Esta admiración es para los atletas que buscan ser como Dani, así lo mencionan algunos, el buscar una marca genera presión, pero es un gran objetivo”, explicó el directivo.

Por ahora, la fondista tomará unas vacaciones de sus entrenamientos, pero regresará con fuerza, ya que el próximo año estará buscando la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo que se estará llevando a cabo en Estados Unidos, así como para el Mundial de Medio Maratón. También, confirmó que seguirá preparándose en las distancias más cortas como los son 5 y 10 kilómetros.