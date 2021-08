Facultad de Derecho de la UAQ investigará tendencia a criminalizar a foráneos

Una docente y un estudiante de la Facultad de Derecho de la UAQ documentan dicha percepción en las colonias Lomas de Casa Blanca, Menchaca I, II y III, Felipe Carrillo Puerto y el pueblo de Jurica

Mónica Eugenia Moreno Rubio, docente de la Facultad de Derecho (FD) y Kevin Eduardo Uribe, estudiante de la Licenciatura en Criminología, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) investigarán el fenómeno social que deriva de la percepción que tienen los habitantes queretanos respecto a los foráneos y la tendencia de responsabilizarlos de la criminalidad que acontece en el estado.

De acuerdo con su tesis doctoral, la Investigadora de la FD detectó que existe una tendencia de culpar a los migrantes de otros estados de la República Mexicana del desorden, caos y los altos índices de criminalidad en la entidad, discurso, que –dijo– ha prevalecido a través de las publicaciones de historiadores locales y se ha reflejado, explicó, en planes de gobierno, medios de comunicación y policías.

“Lo que se trató en esa tesis fue rastrear históricamente cuándo empezó esa ‘maña’ del nativo queretano y ubicar a los intelectuales de ese orden social, es decir la forma de cómo se comporta y opera el nativo para decir ‘fue el foráneo’. Por lo que, se ubicaron a los intelectuales del orden social, los que reproducen esa idea de manera constante ese ‘temor a la otredad’, a lo extraño”, destacó la investigadora de la FD.

Derivado de esta investigación, la investigadora indaga en los mecanismos sociales que contribuyen a que este discurso se reproduzca entre el ciudadano de a pie, es decir, analiza si el discurso intelectual también ha permeado entre los habitantes de colonias populares del estado, bajo la investigación “Criminalidad y migración: el caso de Lomas de Casa Blanca, Querétaro”.

“Piensan que después del ‘85 cuando fue el terremoto en la Ciudad de México y se dio esta gran migración llegaron los chilangos y entonces todo cambió, entonces ya no puedo dejar mi maceta fuera de mi casa, ya no puedo dejar mis cosas o mi material porque pueden llegar los chilangos a robar. Cuando no tienen evidencia de eso. Nadie sabe si fueron los chilangos o los locales”, destacó la Doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad.

Para esta investigación, el equipo de trabajo seleccionó las colonias: Lomas de Casa Blanca, Menchaca I, II y III, Felipe Carrillo Puerto y el pueblo de Jurica, ya que dichas demarcaciones fueron catalogadas con alta percepción de riesgo y amenaza por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mónica Eugenia Moreno Rubio es licenciada en Sociología, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad; ha publicado artículos en diversas revistas indexadas y arbitradas, como: Teoría de sistemas sociales e historia: un acercamiento interdisciplinario para la investigación científica, en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán; Los intelectuales y la producción de hegemonía, en la revista Intersticios Sociales del Colegio de Jalisco; y Teoría de sistemas y mecanismos sociales: los actores actuantes en el proceso de realimentación sistémica, de la revista Relacso de la FLACSO, entre otros.