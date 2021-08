Diputado Hugo Cabrera presenta informe ante la Legislatura

El diputado informó que durante su trabajo legislativo ha participado en 56 iniciativas, de las cuales 36 son de su autoría

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Hugo Cabrera Ruiz, informó que durante su trabajo legislativo ha participado en 56 iniciativas, de las cuales 20 fueron presentadas en conjunto con su grupo parlamentario del PRI y 36 fueron iniciativas de autoría propia.

“Faltan por ahí la dictaminación de algunas iniciativas que presentamos o que están en las distintas comisiones y confío en que podamos entregar por parte de un servidor y del grupo del PRI un avance importante.“, apuntó Hugo Cabrera, en el marco de su tercer informe como diputado se la 59 Legislatura de Querétaro.

Refirió que el único tema que va a tener que dejar para la próxima legislatura es respecto a la Ley Vitivinicola y del Queso, que está en la Comisión de Turismo que preside Lupita Cárdenas. “Falta redondear algunas cosas con los productores.”

Especificó que, en la Comisión que preside, que es la de Asuntos del Migrante, no se quedan temas por dictaminar, “incluso si se llegara a presentar algún asunto a mi comisión, yo estoy listo para convocar a quienes me acompañan y desahogar.”, apuntó.

Criticó que en las próximas Glosas, en donde rendirán cuentas los titulares del gabinete de Francisco Domínguez Servién ante la Legislatura, no se haya convocado a Alejandro Franco, titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT).

“Se quedan pendientes temas, el que la comisión de Movilidad y Tránsito no dictaminó en un sentido u en otro, el hecho de que viniera el titular del Instituto Queretano del Transporte a rendir en las glosas. Es lamentable que no se haya dado oportunidad, salvo que en estos últimas horas me den la sorpresa y finalmente un dictamen, en un sentido y en otro, porque ese es el problema, ni siquiera se tuvo la cortesía política“, enfatizó.

Aseveró que para todos los queretanos el tema del transporte público fue una de las “grandes asignaturas que se quedan pendientes en el relevo del ejecutivo“, concluyó.