Ante habitantes de Hércules, Agustín Dorantes presenta tercer informe de actividades

Entre sus logros destacó la consolidación de apoyos para la infraestructura pública y la gestión de la Ley Olimpia para proteger a las mujeres contra la violencia digital

El diputado del 4to distrito local, Agustín Dorantes Lámbarri inició su tercer informe de resultados en las calles del Barrio de Hércules, donde entregó de mano en mano un resumen informativo de sus iniciativas y gestiones de obras destacadas a locatarios y vecinos de la Delegación Villa Cayetano Rubio.

“Los queretanos me eligieron para estar presente, en este periodo me he empeñado en no fallarles y darles resultados porque estoy consciente de que el futuro se trabaja”, aseguró Agustín Dorantes Lámbarri.

El barrio de Hércules fue de las zonas del 4to Distrito queretano que recibió una fuerte inversión de obra municipal, gestionada por Dorantes Lámbarri. Entre las que destacan las jornadas de rehabilitación e intervención integral de la Primaria ‘Justo Sierra’, la fachada del Jardín de Niños ‘Luz Alcocer Oviedo’; la Construcción de techumbre y Plaza Cívica en Jardín de Niños ‘Felix Osores’; la pintura, limpieza y poda en la Primaria ‘Adolfo López Mateos’; así como la construcción del Centro Deportivo ‘La Purísima’, el cual tuvo una inversión aproximada de 65 millones de pesos.

“Ser diputado me permitió estar presente para dar continuidad a proyectos que había gestionado como Secretario de Desarrollo Social, como la rehabilitación de calles, canchas y acercando servicios públicos en aquellas colonias que carecían de luz o drenaje”, mencionó Agustín Dorantes.

El Barrio de Hércules ha sido uno de los sitios prioritarios en el periodo legislativo de Dorantes Lámbarri, pues sus habitantes carecían de vialidades dignas y de drenaje adecuado. Por este motivo, gracias a su intervención ante el municipio de Querétaro y la delegación Villa Calletano Rubio, estas autoridades llevaron a cabo la construcción de Drenaje Pluvial en el andador de Río Blanco, así como la colocación de cantera en Av. Hércules y banquetas, con una inversión aproximada de 90 millones de pesos.

“Querétaro no se detiene ni se detendrá. Avanza con pasos seguros y firmes. Nuestra mirada está puesta en las y los queretanos de hoy y en los del mañana. Seguiré trabajando para erradicar las necesidades del presente para ofrecerle a las futuras generaciones una mejor calidad de vida”, aseguró Agustín Dorantes.

Durante su recorrido, el diputado señaló que las mujeres fueron un pilar importante y presente en la construcción de sus iniciativas.

El gran ejemplo es la Ley Olimpia, impulsada en conjunto con el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la cual sanciona con 3 a 6 años de prisión y con una multa que va desde los 89 mil 620 hasta los 179 mil 240 pesos a quien viole la intimidad sexual de las mujeres al difundir imágenes íntimas vía móvil o redes sociales.