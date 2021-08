Alumnos de la UTEQ estudiarán un año en Francia

Los estudiantes resultaron ganadores de una beca para estudiar una Licencia Profesional en Francia durante un año, en un Instituto Universitario de Tecnología (IUT).

Luego de participar en el proceso de selección del programa de movilidad internacional Cooperación Franco-Mexicana en el área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior MEXPROTEC 2021, nueve alumnos de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) resultaron ganadores de una beca para estudiar una Licencia Profesional en Francia durante un año, en un Instituto Universitario de Tecnología (IUT).

Se trata de Fernanda Camacho Mendoza, estudiante de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia; Erick Omaña Zarazúa, Isaac Alonso Patiño Reveles, Luis Arturo Sánchez Rodríguez y Christian Vega Vargas, de Mecatrónica área Automatización; José Luis Villafranca Carmona, de Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma; Luis Edgar Bárcenas García y Juan Pablo Solar Rubiera, de Procesos Industriales área Manufactura, así como Marco Hedilberto Ontiveros Rodarte, de Procesos Industriales área Plásticos.

“Es un orgullo enviarlos como embajadores de la UTEQ a este intercambio a Francia. Sé que tienen el potencial, que serán dignos representantes desde el punto de vista académico, que son personas que viven los valores universales, que saben respetarse, reconocer al otro, trabajar en equipo, colaborar, que se impulsan, viven la honestidad y puntualidad. Que sean, en estricto sentido, personas humanas responsables, honestas y comprometidas, dignos representantes de su familia, de la UTEQ, de Querétaro y de México”, refirió el rector de esta casa de estudios, Agustín Casillas Gutiérrez, durante una reunión virtual con los becarios.

Felicitó a los jóvenes por este paso que implicó retos muy significativos en este año de pandemia, pues vivieron un proceso que combinó su formación universitaria en el nivel de Técnico Superior Universitario y la preparación para lograr estas becas, que incluyó el estudio del idioma francés, además de fortalecer aspectos como el desarrollo humano y emocional a través de c h a r l a s y del acompañamiento de los coordinadores MEXPROTEC de la universidad (hay uno por cada programa educativo).

Los alumnos pasarán su estancia académica en diversos Institutos Universitarios de Tecnología, tales como: Illkirch-Graffenstaden, Nancy, Le Havre, Belfort, Tarbes, Grenoble y Tours. Algunas de las Licencias Profesionales que estudiarán son: GPI-TMMQ – Gestion de la production industrielle – Spécialité Technologies et Management en Métrologie et Qualité, Métiers de la communication: c h a r g é de communication

(Stratégies & supports de communication), IMSC-Innovation, Matériaux et Structures Composites IMSC, entre otras.

En la reunión virtual, también se contó con la presencia del secretario de Vinculación, Macario Valdez Reséndiz; el subdirector de Vinculación Académica, Miguel Ángel Aguilar Marmolejo; la encargada del Departamento de Desempeño de Egresados y responsable de Movilidad estudiantil y docente, Raquel Jiménez Cerrillo, además de la Coordinadora de Movilidad Académica, Mariana Serna García.