Yeraldine Carrión recibe mensajes de odio, luego de que selección de softbol tirara uniformes olímpicos

La deportista compartió mediante sus historias de Instagram una fotografía en la que porta un uniforme del equipo mexicano, luego publicó una nueva imagen donde un usuario de la red social la insulta y critica que haya tirado el uniforme.

“Me das un perro asco. Por qué mierda tiras el uniforme. Me das un asco nosotros pagamos el uniforme. Los mexicanos de verdad pagamos el uniforme”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Carrión respondió a dichos comentarios que ella no fue seleccionada para acudir a los Juegos Olímpicos en Tokio.

“Estoy recibiendo mensajes de odio, ofensas, reclamos, etc. Yo no fui a los olímpicos, no tengo nada que ver con lo que está pasando referente a los uniformes de softball“, explicó en otra de sus historias.

La boxeadora mexicana Brianda Tamara denunció en días pasados, mediante redes sociales, que las integrantes del equipo de softbol que representa al país en Tokio tiraron a la basura los uniformes que les proporcionó el Comité Olímpico.

En su mensaje, Brianda Tamara se quejó de que un uniforme que “representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas” haya terminado en los basureros de la Villa Olímpica.