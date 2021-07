Unidad Anti-COVID-19 realiza 6 suspensiones en operativo

Las autoridades hicieron un llamado a que se continúen respetando los protocolos sanitarios, a fin de prevenir la propagación de la enfermedad

La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este pasado viernes un operativo vespertino y nocturno que permitió la suspensión de seis establecimientos por incumplir las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad.

En el municipio de Querétaro se suspendió un centro nocturno y dos bares, en Ezequiel Montes un gimnasio, en Pedro Escobedo un restaurante y en el municipio de San Juan del Río un bar, por incumplir con protocolos de prevención, no mantener sana distancia entre personas (de 1.5 a dos metros), no contar con bitácora de limpieza y desinfección, laborar fuera del horario permitido y sin cubrebocas, además de no contar con medidor de dióxido de carbono y no tener control de ingreso al establecimiento.

Aunado a lo anterior, la Unidad Especial efectuó 41 verificaciones donde se supervisó el cumplimiento de la normatividad. De igual forma, a través de los Auxiliares de Verificación Sanitaria se realizaron 20 visitas de fomento sanitario en las que se difundieron medidas de prevención y promoción de la salud a dueños, empleados y usuarios o clientes de establecimientos, con el fin de reducir riesgos epidemiológicos, y se visitó un establecimiento que ya se encontraba cerrado.

Finalmente, durante el recorrido se hicieron 36 recomendaciones, en las cuales se orientó sobre el llenado del Acuerdo de Voluntad a través del formulario de la COVAPP y se dieron indicaciones sobre higiene, seguridad y protección civil.