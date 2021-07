Trabajadores de la Seseq denuncian agresiones por parte de personal de la Secretaría de Bienestar

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Querétaro que apoyan durante las jornadas de vacunación contra COVID-19 denunciaron ante el Sindicato de Salud de Querétaro sección 32 (SNTSA 32), encabezado por Silvia Rivera Hernández, diversas agresiones por parte de personal de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, dependencia a cargo de la logística y organización de dichas jornadas.

De acuerdo con diversos testimonios de trabajadores, en las últimas semanas se ha agravado la tensión entre el personal médico y de enfermería con encargados de la Secretaría de Bienestar en la capital, pues, dicen, no se han respetado los horarios de atención de las jornadas y tampoco las decisiones que toman ante las incidencias de salud de algunos de los usuarios.

“Las enfermeras y enfermeros están desde las 7 de la mañana que inician con la preparación de la vacuna, a veces hasta la noche, sin embargo, hoy solamente no se les ha dado un reconocimiento por la titular de la Secretaría de Bienestar, sino que además han recibido agresiones por parte del servidor Juan Carlos Delgado. Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que tomen cartas en el asunto”, señaló Silvia Rivera Hernández.

De acuerdo con José Manuel Serrano Rodríguez, supervisor de vacunas de la Secretaría de Salud de Querétaro en el municipio de El Marqués, personal de Bienestar ha incumplido con los horarios de las jornadas acordadas por Sedena y el sector salud, permitiendo el acceso de usuarios a las células de vacunación cuando ya se han acabado los biológicos, generando inconformidad entre la población y mintiendo que es el personal de salud el que se rehúsa a vacunarlos.

“Estamos desde las 7 de la mañana tratando de arrancar a las 8 en punto. Personal de Bienestar ha estado diciendo que empezamos 8 y media la vacunación, lo cual es mentira. Ellos lanzan una convocatoria, que dice de 8 a 1 o a una y media dependiendo de la convocatoria que esperan ellos; llega esa hora, siguen metiendo gente, tuvimos una jornada que acabó a las 6 de la tarde, debido a que Bienestar tuvo el problema de que se le acabaron dos veces los biológicos (Pfizer).

“No es por el tema de nosotros. Hablar de la vacuna Pfizer es un tema delicado porque es una vacuna que está en ultracongelación de menos 70 grados, no podemos dejar biológico sin aplicar porque se echa a perder. El último día de la vacunación con ese biológico, se estipuló un número de dosis, se terminó, Sedena trajo más biológico, se vuelve a terminar ya fuera de los horarios y metieron más gente de la que ya se había estipulado. Esta persona (Juan Carlos Delgado) siguió metiendo a más ciudadanía para vacunarse y al no haber ya vacuna, empiezan a decir que las personas que no quieren vacunar es el sector salud, eso es una gran mentira”.

Serrano Rodríguez añadió que recientemente extendieron también el horario de atención porque habían llegado alrededor de 20 personas más después de la hora estipulada, a quienes se acordó vacunarlos; sin embargo, “en el trayecto de que iban entrando se convirtieron en 30 y luego de eso llegaron otras 19 personas…El sujeto de Bienestar metió a más personas, se puso muy prepotente, grosero y dijo ‘yo soy el coordinador del área, yo soy gobierno federal y los que decidimos somos nosotros”.

Por su parte, la médica pasante del centro de salud de Apapátaro, en la Jurisdicción Sanitaria número 1, Patricia Elizabeth Galván Cárdenas, quien apoya en las jornadas de vacunación en el Estadio Corregidora, señaló que personal administrativo de Bienestar interfiere en la atención de índole médico que brindan a los usuarios que presentan alguna incidencia a lo largo de la jornada, dificultando el correcto manejo y solución de los cuadros que se presentan.

“Tuvimos una paciente diabética en específico, con hipoglicemia, se había aplicado insulina pero no había desayunado, entonces se le consiguió comida y el tratamiento era ambulatorio, nosotros la estuvimos vigilando, pero llegó una persona de Bienestar y le empezó a gritar que cuáles eran sus padecimientos y hablando por teléfono con la ambulancia según, que porque necesitaba un traslado, pero no era de traslado, ya la habíamos valorado dos médicos, pero insistía y estaba agrediendo directamente a la paciente. La paciente entró en angustia, comenzó a llorar y personal de Sedena nos tuvo que resguardar de esta persona que se puso bastante agresiva”.

El médico José Rocha Reyes, del centro de salud de San Miguelito, en la Jurisdicción Sanitaria no. 1, lamentó que elementos de Bienestar no respeten la labor que médicos y enfermeros, de las diferentes instituciones que colaboran con la vacunación, están realizando para que las jornadas sean rápidas y seguras para los queretanos.

“Están dudando de los conocimientos médicos que tenemos. Ellos en ocasiones cuando nosotros determinamos que alguien se tiene que trasladar, dicen que no es necesario, que el paciente está bien o viceversa, cuando decimos que el paciente está estable ellos influyen en el hecho de que el paciente se tiene que trasladar y esto agrava aún más la situación emocional del paciente. En su personal no hemos sabido que tengan el cargo de médico o enfermera con la capacidad de decidir en la salud del paciente”.

La secretaria general del Sindicato de Salud de Querétaro, Silvia Rivera Hernández, reiteró que los trabajadores del sector salud siempre han estado dispuestos a colaborar para que la vacunación se haga de manera segura y eficiente, por eso exige que se reconozca su esfuerzo y por ningún motivo se permita el maltrato por parte de ningún funcionario.