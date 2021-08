Svetlana Alexiévich y Jean-Marie Le Clézio los Nobel de Literatura que estarán en el Hay Festival

Hay Festival Querétaro se llevará a cabo de forma gratuita del 1 al 5 de septiembre, en formato híbrido y las reservas sin coste para asistir a los eventos ya están abiertas a través de: https://www.hayfestival.com/queretaro

Uno de los principales atractivos del Hay Festival Querétaro es la participación de grandes talentos e importantes artistas universales que van desde los ganadores de premios nacionales, internacionales, así como Premios Nobel.

En este sentido, la sexta edición presentará a dos exploradores poéticos y trágicos de la condición humana, como son la bielorrusa Svetlana Alexiévich y el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura, en 2015 y 2008, respectivamente.

Especialista en historia soviética y postsoviética, Svetlana Alexiévich es autora de notables obras publicadas en México como Voces de Chernobyl, que aborda historias del holocausto ambiental más importante de la historia de la humanidad y en donde la autora recoge testimonios de los sobrevivientes de esta tragedia nuclear; La guerra no tiene rostro de mujer, una mirada a las filas del Ejército Rojo y al casi millón de mujeres que combatieron en silencio durante la Segunda Guerra Mundial ¿Qué les ocurrió?, ¿Cómo se transformaron? ¿Cómo aprendieron a matar? son parte de los relatos de esta polifónico libro de no ficción; Los muchachos del zinc, que lleva al espectador a la ocupación rusa en Afganistán, una guerra sinsentido con el pueblo árabe que llevó a miles de jóvenes soviéticos a combatir una guerra que no era de ellos, y la mayoría regresando en ataúdes sellados con zinc; y Últimos testigos, conformado por testimoniales de una generación de huérfanos y niños sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

La periodista y escritora Svetlana Alexiévich estará en conversación con la también bielorrusa Mariana Katzarova, fundadora de RAW in WAR (Alcanzar a Todas las Mujeres en la Guerra), una iniciativa que apoya a mujeres periodistas y activistas por los derechos humanos que trabajan en zonas de guerra. En esta interesante charla, Alexiévich y Katzarova conversarán sobre la urgencia de reivindicar el tema de los Derechos Humanos, hablando específicamente sobre los conflictos que ocurren al interior de Rusia.

Por su parte, el francés J.M.G. Le Clézio, es autor de más de cuarenta libros que han sido traducidos a decenas de idiomas. En numerosas ocasiones ha referido la importancia que tuvo en su formación literaria su paso por México, principalmente sobre la posibilidad que le brindó ver el mundo desde una perspectiva radicalmente opuesta a la de Europa Occidental.

Parte de su obra contempla El buscador de oro, una fantástica novela sobre las aventuras marítimas de Alexis L´Étang, quien termina obsesionado por la búsqueda de un antiguo tesoro; en La cuarentena, Le Clézio nos lleva a la isla Mauricio, tierra natal del médico Jacques Archambau y su hermano León, quienes en la búsqueda incesante de sus orígenes familiares, se encuentran con un brote de cólera y deben permanecer aislados, sin saber si saldrán con vida; en Bitna bajo el cielo de Seúl, no encontramos con la joven Bitna, quien deja el campo para llegar a vivir a Seúl, con una tía y una prima que le hacen la vida imposible, al mismo tiempo decide aceptar un trabajo que consiste en contar historias para Salomé, una joven paralizada por una enfermedad incurable. Poco a poco, Bitna ejerce un poder insospechado sobre Salomé, que se alimenta del esos relatos, hasta que un día descubre que una misteriosa figura la está espiando.

J.MG. Le Clézio participará en esta edición para charlar sobre su más reciente novela Canción de infancia, en donde aborda su infancia en Bretaña en la época de guerra, sirviéndose de ello para reflexionar sobre los nacionalismos, la identidad territorial y las transformaciones sociales que presenciara desde su temprana edad hasta la edad adulta. Le Clézio estará en conversación con el escritor guerrerense Julián Herbert.

Estas son sólo algunas de las conversaciones que se llevarán a cabo de forma virtual y presencial durante la sexta edición de Hay Festival Querétaro, consulta la programación completa en https://www.hayfestival.com/queretaro/inicio.