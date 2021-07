Recibe UAQ a 7 mil nuevos estudiantes para ciclo escolar 2021-22

El índice de aceptación fue de 41.8 por ciento

Más de 30 mil estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) -en los niveles de bachillerato y licenciatura- regresaron a clases este lunes en modalidad virtual, en todos los campus y planteles.

La rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Teresa García Gasca, informó que en el ciclo escolar 2021-2 se integran a la Institución 7 mil 428 alumnos de nuevo ingreso, de un total de 17 mil 751 aspirantes que completaron el proceso de admisión; lo que representa un índice de aceptación de 41.8 por ciento.

Desglosado por niveles, 5 mil 944 jóvenes completaron el proceso de admisión para la Escuela de Bachilleres, de los cuales se aceptaron 3 mil 91, es decir el 52 por ciento. Además de que en el plantel San Juan del Río se abrieron dos grupos nuevos, es decir, se recibieron 100 estudiantes más.

García Gasca señaló que para bachillerato disminuyó ligeramente el porcentaje de aceptación con respecto al año anterior, y aunque indicó que es necesario analizar el fenómeno a mayor profundidad, sí se percibió que los aspirantes venían con menor preparación, muy probablemente relacionado al tema de la pandemia.

En lo que corresponde al nivel licenciatura, aunque se recibieron más de 15 mil solicitudes, únicamente 11 mil 807 concluyeron las diferentes etapas de admisión. De estos, la UAQ aceptó al 36.7 por ciento, es decir 4 mil 337.

“Hay que mencionar que el porcentaje de aceptación (en licenciatura) incrementó en 2 por ciento, lo que es muy significativo para la Universidad en un momento de pandemia y también por las cuestiones presupuestales. Tenemos muchos aspirantes, pero también de ellos hay muchos que no terminan el proceso y algunas facultades han decidido no entregar ficha el EXCOBA a quienes no aprueben el curso propedéutico”, señaló la Rectora.

A lo largo de la semana pasada, García Gasca encabezó las 22 charlas de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, que se desarrollaron de manera híbrida (presencial y a distancia), en donde recalcó el gran compromiso que adquieren los jóvenes al conseguir un lugar en la Institución, pues muchos aspirantes se quedan fuera por una cuestión de cupo y presupuesto.

Durante estos encuentros, la Rectora les habló sobre las diferentes áreas en que pueden desarrollar su formación, más allá de lo académico; pues la Universidad presenta grandes oportunidades en lo artístico y en lo deportivo, así como con en el compromiso social, ambiental, de equidad de género y contra la discriminación.

En lo que respecta al semáforo epidemiológico universitario, la catedrática señaló que la Máxima Casa de Estudios del estado está lista en logística y organización para el regreso a clases presenciales, sin embargo, debido a las condiciones actuales de incremento de casos de COVID-19, todos los campus y planteles regresaron a las actividades académicas de manera virtual.

Esta semana, por ejemplo, toda la zona serrana y la zona metropolitana se encuentran en color rojo; en naranja, el semidesierto y la zona sur del estado; mientras que el único municipio en verde es Arroyo Seco.

“El problema es que con el inicio de la tercera ola de contagios tenemos que esperar hasta que las condiciones sean seguras para arrancar los lineamientos y además, todo será gradual; les vamos a dar preferencia a aquellos campus que están en condiciones menos adversas”, expresó García Gasca.

“Yo entiendo que ya hay mucha inquietud para regresar, pero no estamos en condiciones. La decisión se toma en función de proteger la vida y la salud. Si somos fuertes, pacientes y disciplinados podremos atravesar esta tercera ola. No hay que saturar los hospitales; por el contrario, hay que bajar la movilidad, quedarnos en el estado, no hacer viajes a destinos turísticos, porque es de donde se está importando el virus, de las playas a los estados y eso nos puede generar un pico de casos, que es justo lo que no queremos”, agregó.