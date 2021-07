Querétaro, a tiempo de generar estrategias para evitar impacto de tercera ola de COVID-19: Rectora UAQ

Teresa García Gasca comentó que actualmente hay 7.7 por ciento de incremento en ocupación hospitalaria; 3.8 por ciento en camas con ventilador; y 27 por ciento de incremento en Unidades de Cuidados Intensivos en camas con ventilador.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, consideró que la entidad está a tiempo de generar estrategias para que el efecto por la tercera ola de COVID-19 sea lo menos grave posible, dada la capacidad infecciosa de la variante Delta que ya está presente en la República Mexicana y en la entidad.

Durante su participación semanal en la columna “Pensar la Universidad” que se transmite por TvUAQ y Radio Universidad 89.5 FM, la rectora conminó a la ciudadanía a no salir de vacaciones en esta temporada, pues la movilidad afecta para que los contagios se incrementen.

Describió que en Querétaro, en lo que va de julio, se tienen 835 casos de COVID-19, lo que significa que se ha rebasado a junio aún cuando todavía falta la mitad del mes.

“Seguramente vamos a ver un pico, tenemos 7.7 por ciento de incremento en ocupación hospitalaria; 3.8 por ciento en camas con ventilador y 27 por ciento de incremento en unidades de cuidados intensivos en camas con ventilador, 30 por ciento de aumento en esta última semana. Esto quiere decir que podemos saturar nuevamente el sistema de salud y eso es uno de los puntos más críticos, ya lo vivimos, porque si no hay atención médica de calidad, la situación se agrava muchísimo más, debemos de tomar las previsiones correspondientes tanto a nivel individual, colectivo y las autoridades de igual manera”, afirmó.

La académica agregó que en casos activos por cada 100 mil habitantes, al 16 de julio, los estados con más contagios son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Tabasco y Ciudad de México; mientras que Querétaro continúa en el lugar décimo sexto.

En cuanto a México, como país, a nivel Internacional ocupa el lugar 16 por número de casos detectados y el lugar cuatro por fallecimientos, lo que indica que no se ha podido ser eficientes en la contención de la enfermedad.

Asimismo, comentó que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, en donde participan diferentes instituciones, ha dado a conocer las diferentes variantes que se conocen o se han registrado dentro de las personas infectadas, y se dividen en tres grupos variantes de preocupación: la Alfa, Beta, Delta y la Gama, las cuales generan una mortalidad y un desarrollo de la enfermedad importante; las variantes de interés (actualmente no son de preocupación pero que deben dársele seguimiento, ya que pueden generar subvariantes que pudieran ser exitosas); y las variantes de monitoreo (que son las que no generan preocupación pero hay que monitorearlas para saber cómo se presentan y evolucionan).

García Gasca explicó que la variante Beta y Alfa (Sudáfrica y británica) son 1.5 veces más infecciosas que la variante original, pero no necesariamente más letal; la variante Gama es dos veces más infecciosa que la original; y la Delta, 2.5 veces más infecciosa, ya que ha mejorado y resulta más exitosa para infectar al ser humano.

“Está variante también es capaz de infectar con más éxito, por ello la necesidad de extremar cuidados para evitar contagiarnos y en caso de contagio acudir al servicio médico en tiempo y forma, muchas veces dejamos pasar el tiempo y cuando ya vamos al médico vamos con un cuadro severo que nos puede poner en peligro”, resaltó.

De igual forma, detalló que la variante Delta apareció en la República Mexicana a mediados de abril y aumentó a raíz de que en la India explotó una nueva ola, el virus se replicó, se descontroló la enfermedad y las fronteras, al no estar cerradas, generó la migración y por consecuencia los contagios.

Agregó que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica ha dividido a la República mexicana en siete regiones, de las cuales la Rectora destacó tres: la primera, Noroeste (Baja California Norte y Sur, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa) en donde la variante Delta ha entrado de lleno; la Centro Sur ( Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala), en donde apenas la variante va en subida; y la región Centro Norte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) en donde la variante Delta está muy incipiente, ya que apenas está entrando a los estados.

“Para que la ciudadanía pueda entender un poco más qué es lo que vivimos, decir que es un proceso natural de cualquier infección viral, no debemos entrar en pánico, pero si debemos ser cuidadosos porque justamente lo novedoso no es que haya variantes, sino que este virus tiene ciertas características que nos ha costado mucho trabajo controlar como tal, sobre todo la enfermedad que desarrolla. Al final del camino es parte de un proceso natural el que estamos viviendo y que hoy tenemos mucha más información disponible de tal forma que podemos entender qué hay más variantes que mutaciones, cosas que a lo mejor en otras circunstancias no lo podemos apreciar”, resaltó.

La académica explicó que el virus va a sufrir muchas mutaciones y generar varias variantes, de las cuales algunas van a desaparecer porque no se adaptan al entorno, y algunas, las menos, son las que van a continuar y empezar a replicarse porque se adaptan mejor a su hospedero, ya que necesitan del ser humano para replicarse e infectar mejor.

“Variantes vamos a tener todo el tiempo y esto sucede con cualquier virus, no es algo que nos deba asustar , hoy es la variante Delta, pero después será otra, pero poco a poco vamos ir seleccionado esas variantes, conforme las vacunas mejoren, conforme la población adquiera inmunidad vamos a delimitando la replicación del virus y por lo tanto la generación de nuevas variantes”, señaló.

En cuanto al Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, la Rectora comentó que en rojo se encuentran Querétaro y Corregidora; en Naranja, Cadereyta, Jalpan, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán; en Amarillo, Amealco, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo y Peñamiller; y en Verde, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín.