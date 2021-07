Queretanos creen en la existencia de OVNIS

El 2 de julio se conmemora el Día Mundial del Ovni, esta fecha se eligió en reconocimiento a los extraños sucesos ocurridos en Roswell, Nuevo México en el año de 1947.

Fue entonces, cuando comenzó la polémica en torno a los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como Ovni y su relación con la vida extraterrestre.

En días pasado el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un informe donde se analizaron 144 eventos en los que detectaron a misteriosos objetos voladores cerca de bases militares. Pese al escrutinio al que fueron sometidos los videos sólo se le pudo dar explicación a uno de estos objetos.

El gobierno estadounidense denominó a estos como Fenómeno Aéreo No Identificado (UAP) por sus siglas en inglés. Hasta el momento los investigadores señalaron que no existen pruebas que indiquen que se traten de una manifestación de vida extraterrestre.

Sin embargo, también descartaron la posibilidad de que sean muestra de una tecnología avanzada por parte de adversarios políticos y militares, como China o Rusia.

El tema no exclusivo del país vecino, el debate ha traspasado fronteras, al igual de lo rumores de avistamientos y nuestro estado no es la excepción. Querétaro cuenta con su propio registro popular de avistamientos e incluso espacios como la Peña de Bernal albergan una gran historia en torno a los Ovni.

En un breve censo elaborado por Códice Informativo a queretanos provenientes de distintos nichos y grados de estudios. Se encontró que la mayoría de los encuestados creen en la existencia de lo Objetos Voladores no Identificados.

“Creo que sería muy pretencioso de nuestra parte creer que conocemos todo lo que hay en el cielo” señaló, Alejandra Medina, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Por su parte, Christopher Cedillo, divulgador científico de la misma casa de estudios, avaló el uso del término como una etiqueta “Hay objetos voladores que no se pueden identificar, por eso hay que ubicarlos en esa categoría”.

Puede que su existencia ya no esté tanto a discusión como su origen, la asociación con vida en otros planetas y la frustración asociada a la falta de respuestas parecen ser los ejes centrales del debate.

Lo humanos buscamos una explicación lógica a este tipo de suceso, pues la falta de respuestas genera angustia ante la capacidad de predecir lo que sucederá.

Miguel Gudiño, reconoció que “la gente le teme a lo que no conoce, no sabes cómo va reaccionar el otro ni que es lo que quiere. Eso genera intriga y miedo”.

Entre tanto, rememoró que cuando era niño vio un objeto volando muy bajo a la altura de la Presa de Santa Catarina en Santa Rosa Jáuregui.

“De niño creí ver uno por la presa de Santa Rosa pensé que era un avión pero voló muy bajo, no se yo creo que si era. Si creo qué hay otras vida en otros planetas” subrayó.

Mientras que otros otorgan a sus avistamientos sentidos más pragmáticos, como Cedillo, quien aclaró que “alguna vez sí he visto algo en el cielo que no puedo identificar. Eso no quiere decir que no esté perfectamente identificado, sólo es mi ignorancia y falta de visión, tengo miopía y astigmatismo” concluyó.

Definitivamente, los ciudadanos son conscientes de que no todo ha sido identificado en las fronteras aéreas, sin embargo el tema aún es tomado con cautela por la asociación que podrían tener estos objetos con forma de vida extraterrestre o aspectos místicos.