Mario Ramírez Retolaza será el nuevo titular de la Oficialía Mayor

Mario Ramírez Retolaza, quien actualmente se desempeña como secretario del Trabajo, será el nuevo titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado en la siguiente administración, anunció el gobernador electo, Mauricio Kuri González.

Durante el evento conmemorativo del Día del Abogado, Kuri González dijo que, con esta designación, reitera su compromiso por invitar a personas capaces, trabajadoras y honestas, a servir a los Queretanos.

“Le he pedido al licenciado Mario Fernando Ramírez Retolaza que me acompañe en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Le voy a pedir que haga un buen trabajo; yo lo he comentado muchas veces, vamos a tener personas capaces, trabajadoras y honestas, Mario no vive de la política y toda su trayectoria ha sido muy limpia”.

Este anuncio se suma a los nombramientos que ha dado a conocer el próximo gobernador de Querétaro sobre quienes conformarán su equipo de trabajo, entre los que destacó a Ginette Amieva como Coordinadora de Comunicación Social; Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe de Gabinete; y recientemente anunció que la Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez será quien ocupe el cargo al frente de la Secretaría de Gobierno en la gestión 2021-2027.