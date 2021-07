Lanza Coparmex iniciativa para que aspirantes a universidades privadas obtengan descuentos

Martha Elena Soto, de la Comisión de la Educación de Coparmex, expresó que este programa se lanzó con el apoyo de 12 universidades privadas

Del jueves 22 al 26 de julio, estará disponible “La Buena Fórmula“, una iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, para obtener descuentos en inscripciones y colegiaturas en universidades privadas del estado.

Martha Elena Soto, de la Comisión de la Educación de Coparmex, expresó que este programa se lanzó con el apoyo de 12 universidades privadas, como la Universidad de Londres, Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Centro de Estudios Superiores del Bajío (Cesba), Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Cuauhtémoc, entre otras.

Señaló que con este programa se otorga con el fin de evitar la deserción escolar y con ello, los jóvenes queretanos tengan la oportunidad de continuar con sus estudios de nivel superior con programas de buena calidad.

“Los esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación en las universidades privada, es apoyar a la economía familiar y a los grandes estudiantes de seguir adelante con los estudios, esto en sinergia entre gobierno e iniciativa privada“, apuntó.

Jorge Camacho, presidente de la Coparmex Querétaro, dijo que este programa es parte de la triple hélice, estrategia impulsada por el Gobierno de Querétaro, en donde participa un ente estatal, la iniciativa privada y las universidades.

“Este es un ejemplo más de cómo trabajamos aquí en Querétaro, con un programa de triple hélice, siempre a favor del bien común del estado. Al Comisión de Educación ha trabajado muy de la mano con el estado, para estos programas que benefiexikan.“

Reiteró que el objetivo es que más estudiantes pueda acceder a la educación superior, este programa es un esfuerzo muy grande que hacen universidades privadas, con descuentos muy importantes, para que las estudiantes puedan estudiar.

Reiteró que este programa “La Buena Fórmula“, se suma al programa “Cobertura Coparmex“, presentado hace unas semanas, que da becas a los estudiantes que no fueron aceptados en universidades públicas, no obstante, recalcó que La Buena Fórmula no pide ningún requisito, a diferencia de Cobertura Coparmex que pide a los alumnos comprobar que fueron rechazados en alguna universidad pública.

Para acceder a La Buena Fórmula, tendrán que acercarse directamente con las universidades participantes, únicamente del 22 al 26 de julio, para conocer los requisitos y las ofertas disponibles.