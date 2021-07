“Destapa” Kuri a secretario Particular y secretaria de Cultura

El secretario particular será Josué David Guerrero Trápala, mientras que la Secretaría de Cultura la ocupará Marcela Herbert Pesquera

El Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció en entrevista dos perfiles que se suman a su Gabinete de Gobierno. Por una parte, informó que será Josué David Guerrero Trápala quien lleve la consigna de la Secretaría Particular, ya que destacó que se trata de un hombre muy comprometido y preparado para asumir este cargo.

“Es muy importante el Secretario Particular y ahí me va a acompañar Josué Guerrero (…). Me está gustando la conformación del gabinete porque es gente preparada, de acuerdo a su perfil, hay gente joven y gente de gran trayectoria”.

Cabe destacar que Guerrero Trápala se ha desempeñado como Secretario General del PAN de Corregidora 2016-2019; Consejero Estatal y Nacional del PAN; Secretario Privado del alcalde, Secretario Técnico de Gobierno y Presidente Municipal de Corregidora en 2018; y también se desempeñó como Asesor del Coordinador del GPPAN en el Senado.

Por su parte, Mauricio Kuri dio a conocer que otra área que será clave para el despegue de Querétaro ante el mundo será la Secretaría de Cultura, misma que encabezará Marcela Herbert Pesquera, quien tendrá la consigna de hacer de Querétaro una referencia nacional en materia de cultura y arte.

“Hoy quiero platicarles que una Secretaría que queremos poner en primer lugar es la de Cultura y ahí me va a acompañar una mujer que ha sido parte importante de la cultura de Querétaro, ella ya fue Directora del Museo de Arte del estado y ahora le pido que me acompañe como secretaria de cultura, que es Marcela Herbert Pesquera, que es gente muy trabajadora y echada para adelante”.

Marcela Herbert es reconocida a nivel nacional e internacional como una artista plástica y gestora cultural, con estudios de arquitectura, artes visuales, historia del arte y pintura.

El Gobernador electo informó que en las próximas semanas dará a conocer los nombres de quienes encabezarán la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Obras Públicas y Salud; pues destacó que no se puede permitir que se detenga el gobierno, por ello son importantes estos anuncios para que se vayan preparando las acciones.

Es de recordar que quienes ya han sido nombrados como integrantes de este Gabinete son: Ginette Amieva como titular de Comunicación Social; Rogelio Vega Vázquez Mellado como Jefe de Gabinete; Guadalupe Murguía Gutiérrez al frente de la Secretaría de Gobierno en la gestión 2021-2027; así como Mario Fernando Ramírez Retolaza en la Oficialía Mayor.