Compras sin salir de casa toman fuerza tras pandemia

Durante los primeros meses de este año, los hábitos de consumo de los mexicanos continuaron evolucionando de acuerdo con las situaciones económica y de salud que se viven en el país con la pandemia de covid-19.

De acuerdo con la consultora Kantar, en el primer trimestre del año, los consumidores estuvieron buscando comprar menos veces, realizar sus compras cerca de su domicilio o sin salir de casa, así como acudir a espacios confortables en donde pudieran encontrar la mayor cantidad de opciones de categorías y marcas.

Además, según la consultora, los hábitos de consumo todavía son impactados por la pandemia de covid-19, ya que las categorías de alimentos para preparar en casa y lácteos se posicionan como las más beneficiadas entre las compras, mientras que cuidado del hogar y bebidas se vieron desfavorecidas ante una disminución de la demanda de este tipo de productos en el hogar.

“Las restricciones que prevalecen en el país por la emergencia sanitaria siguen llevando a los mexicanos a comprar más artículos cada vez que van al punto de venta físico, con la finalidad de salir lo menos posible de casa; además, otros están optando por recurrir a tiendas o supermercados online, donde pueden adquirir sus productos sin exponer su salud. Esta situación obliga a las marcas a tener disponible en el anaquel físico o virtual lo que el consumidor necesite”, sostuvo Francisco Martínez, director de Teamcore México.

Ante la constante evolución de la forma de comparar de las personas, los negocios tienen que esforzarse al máximo y poner foco en los desafíos que se están presentando, para poder ofrecerle una experiencia positiva al usuario y que esto lo motive a regresar a buscar la marca en su próxima visita al punto de venta físico o virtual.

Uno de los desafíos que deben atender es la disponibilidad y abasto, pues no solo corresponde a que las empresas deben monitorear el surtido y los agotados, también necesitan implementar la metodología recurrente y escalable para monitorear y mejorar el OSA (on shelf availability), que se refiere a que los productos estén disponibles en el anaquel al momento de que el consumidor quiere realizar la compra.

“El 47% de las personas que no encuentra los productos, no capitaliza la compra, ni siquiera con algún sustituto, lo cual genera un problema de lealtad con las marcas y es probable que el consumidor ya no regrese a la tienda si de manera constante no encuentra los productos deseados”, comentó Francisco Martínez.

Si este indicador no se monitorea, añadió el director de Teamcore México, puede generar un 12% de venta perdida para las empresas, por lo que es de suma importancia conocer de manera periódica y consistente cómo se encuentra la disponibilidad en el anaquel para mejorarla.

Otro reto al que deben prestar atención las marcas es el eCommerce, ya que es un canal emergente que tuvo un crecimiento promedio en América Latina, entre 2019 y 2020, del 300%.

“La oferta y la demanda hizo que se desarrollara en un año lo que se tenía planeado en cinco años, porque que las compañías tuvieron que adaptarse a la nueva realdad, que consiste en gestionar de manera eficaz los negocios con mirada omnicanal, tanto en tienda física como en digital”, señaló Antonio Ureta, gerente general de Teamcore Latinoamérica.

El análisis de datos y la complejidad también son retos, ya que se deben tener herramientas para procesar la información y accionar de manera oportuna para no perder la agilidad en el análisis, así como la gestión de miles de productos y la coordinación del personal propio y externo, en la que todos intervienen para su ejecución.

Ante todos los desafíos, se debe accionar en tiempo real para corregir cualquier inconveniente, es por ello que existe el Growth Retail, una nueva metodología creada por Teamcore para que las marcas de consumo cuenten con indicadores que les permitan monitorear sus productos de manera oportuna y evitar la venta perdida, para satisfacer las expectativas del consumidor, a través de un modelo escalable (tecnología + metodología como OSA) y recurrente, que da como resultado un crecimiento en el valor del negocio.