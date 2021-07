Comité Técnico llama a incrementar niveles de alerta y responsabilidad frente a COVID

El Comité expuso que tanto la movilidad social como la circulación de nuevas variantes de la enfermedad, han sido factores determinantes en el aumento de casos positivos en personas jóvenes

El Comité Técnico de Salud evaluó la situación epidemiológica por COVID-19 en la entidad y ante el crecimiento acelerado de casos activos que se ha registrado en los últimos días, principalmente en personas de 15 a 44 años, exhortó a la población a incrementar su estado de alerta en presencia del virus.

Durante la sesión se determinó que el estado permanece en Escenario A; no obstante, se mantendrá la valoración diaria del comportamiento de la enfermedad, a fin de privilegiar medidas que mitiguen el incremento de contagios de la enfermedad y favorezcan un equilibrio que permita el desarrollo de las actividades económicas de las y los queretanos. La continuidad en dicho escenario, sostuvieron, sólo será posible si como sociedad asumimos que no existe “riesgo cero” y que lo único que nos salva de contagiarnos, o nos expone, es nuestra propia conducta.

El Comité expuso que tanto la movilidad social como la circulación de nuevas variantes de la enfermedad, han sido factores determinantes en el aumento de casos positivos en personas jóvenes; prueba de ello es que el grueso de casos detectados en días recientes corresponde a personas de entre 15 y 39 años de edad.

Tras analizar los principales indicadores de la entidad, como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria, los integrantes del Comité resaltaron que no basta con la vacuna para hacer frente a la pandemia, por lo que hicieron un llamado a la responsabilidad colectiva y a no bajar la guardia. “Si no somos responsables, faltará mucho para que esto termine”, advirtieron.

En este tenor, insistieron en que la manera más eficaz de enfrentar la enfermedad es sumando varias capas de protección para evitar el contagio, empezando por el cumplimiento de las medidas sanitarias que ya se conocen: uso adecuado del cubreboca, lavado constante de manos con agua y jabón, uso de alcohol gel, tomar sana distancia, realizar actividades al aire libre y ventilar espacios.

Entre las medidas también se exhortó a permanecer en casa en la medida de lo posible, limitar la movilidad a salidas indispensables, cancelar la realización y asistencia a reuniones sociales, y posponer salidas vacacionales.

El Comité instó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de la agenda de vacunación en el estado, a fin de vacunarse cuando sea su turno.

A quienes ya recibieron la vacuna en su primera o segunda dosis, les recordó que aun con el cuadro completo de vacunación son susceptibles de contagiarse y contagiar a otros, precisando que la aplicación del biológico sí disminuye el riesgo de enfrentar cuadros graves de la enfermedad y la ulterior hospitalización; aunado a ello, se necesita avanzar con un sentido comunitario, sin dejar a nadie atrás.

Finalmente el Comité conminó a los jóvenes a ser cautos en sus actividades, ya que hoy son el sector de la población con más riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2, al que se suman variantes más contagiosas y una cobertura de vacunación que apenas inicia en rangos de edad menores a 39 años, condición que los hace más vulnerables.