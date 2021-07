Checo Pérez queda en sexto lugar en el GP de Austria, protagoniza altercado

Durante su carrera número 200, el piloto mexicano, Sergio Pérez, se alejó de su meta y se posicionó en la sexta posición en la Gran Premio de Austria.

Checo Pérez llegó en sexto lugar en el Red Bull Ring de Austria, donde además fue acreedor a dos sanciones y fue protagonista de un altercado con el piloto de McLaren, Lando Norris.

Tras una disputa con el piloto Lando Norris en la cuarta vuelta por la segunda posición el tapatío terminó fuera de la pista. Al finalizar la competencia, Pérez, declaró que el piloto inglés “se salió con la suya”

“Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no creo que haya sido muy justo. Fue más allá del límite y me arruinó la carrera“, declaró.

Este no fue el único altercado durante accidentada carrera del representante de Red Bull. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien pasó por la leca en dos ocasiones le provocó dos sanciones, al sumarle 10 segundos al final de la carrera.

Sin embargo, en esta ocasión el mexicano extendió sus disculpabas al monegasco, pues consideró que su comportamiento se había extralimitado.

“Con Charles lo siento mucho porque no es la forma en que me gusta correr. No soy ese tipo de piloto que corre de esa manera”, reflexionó, Pérez.

Pese a quedar en sexto lugar, Sergio, mantuvo su tercer lugar en el campeonato mundial de pilotos al llegar a 104 puntos, mientras que Norris finalizó tercero en la carrera y es cuarto con tres puntos menos que el tapatío.