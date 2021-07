Ante quejas de vecinos, municipio promete orden en reinstalación de ambulantes en Pie de la Cuesta

Se trata de los mismos ambulantes a los que se les desalojó de la alameda en 2017

Se vigilará que en todo momento se cumpla con la normatividad municipal de la instalación y y funcionamiento de la actividad comercial de los comerciantes que fueron desalojados en 2017 de la Alameda Hidalgo y que ahora serán reubicados en un predio sobre la Avenida Pie de la Cuesta, señaló Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de gobierno del Municipio de Querétaro.

Lo anterior, ante las quejas que vecinos de la zona que se oponen a la instalación de los comerciantes en un tianguis que se ubicará en un predio en Praxedis Guerrero esquina con Pie de la Cuesta.

“El municipio, en acuerdo con la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, ha realizado adecuaciones a este predio para darle cumpliento a la Sentencia de Juicio de Amparo y quiero comentarles que en todo momento vigilaremod que se cumpla con la normatividad municipal para la instalación y funcionamiento de la actividad comercial.“, acotó.

Cervantes Curiel recordó que esta medida se da en cumplimiento a una sentencia de juicio de amparo por los retiros del andador comercial de la Alameda Hidalgo, en donde se llegó al convenio de pago de daños y perjuicios, bajo la modalidad de un predio a ganar de los comerciantes a fin de restituir su actividad comercial.

“Los representantes de los comerciantes optaron por dar por concluido el juicio con la firma de un convenio en el que el municipio les otorgó este predio ubicado en Praxedis Guerreo em esquina con Pie de la Cuesta.“, subrayó.

Aseguró que, aunque varios vecinos de la zona han señalado que el predio iba a ser ocupado para construir algún tipo de infraestructura, esto no es así, ya que el predio que se le otorgó a los comerciantes, no formaba parte del mobiliario urbano.

“Con esto quiero decir que no estaba identificado este predio en su momento como un pedido que tuviera algún otro uso, ya que fue un predio dado en pago al municipio por alguna actuación jurídica con algún particular. Este predio no tenía un destino en su momento, como en algún momento algunas vecinos manifestaron de que se iba a hacer algún tipo de infraestructura, no había ningún plan que de fuera hacer alguna otra infraestructura.” concluyó.