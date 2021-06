Verstappen gana el GP de Estiria; Checo Pérez queda en cuarto lugar por error en una parada

¡Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre…

¡Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 días! #styriangp

We’re a very united team! We always win and lose together.

We had a bad pit stop, but we’ll be back stronger in 7 days!#nevergiveup pic.twitter.com/l4JqudjEQc

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 27, 2021