USEBEQ prepara estrategia para combatir rezago educativo durante pandemia

De acuerdo con Gilberto Alvaradejo García, encargado de despacho de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (Usebeq), cerca de ocho mil estudiantes en el estado tuvieron problemas para acceder a sus clases

En Querétaro, ocho mil estudiantes de educación básica tuvieron comunicación intermitente o nula con sus maestros, por lo cual se está preparando una actividad académica pedagógica para recuperar aprendizajes.

Gilberto Alvaradejo García, encargado de despacho de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (Usebeq), mencionó que, a través de la estrategia “En Querétaro la escuela somos todos”, 800 estudiantes lograron retomar sus actividades escolares.

“Una estrategia interesante, acertada por parte del área educativa, es que se genera una estrategia particular denominada ‘En Querétaro la escuela somos todos’, que busca recuperar a quienes no han visto a sus profesores para no perder el ciclo escolar. Más de 800 niños pudieron ser recuperados a través de esta estrategia”, mencionó.

Alvaradejo García detalló que la mayoría de los ocho mil estudiantes hicieron gran parte del ciclo escolar y por distintas razones no pudieron continuar, por lo que la estrategia que se prepara se brindaría a la par del arranque del ciclo escolar 2021-2022.

“Estas estrategias que estamos considerando para el arranque del siguiente ciclo escolar contemplan una parte remedial, de forma tal que podamos recuperar los aprendizajes básicos y continuar con los contenidos del siguiente ciclo escolar”, indicó.

En cuanto a las evaluaciones del clico escolar actual, el titular de Usebeq mencionó que esto dependerá de los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública y adelantó que este ciclo concluirá el 9 de julio para los estudiantes y el 12 de julio para el magisterio queretano.