Tribunales electorales no encontrarán elementos suficientes para impugnar la elección: Agustín Dorantes

“Yo les aseguro que los tribunales electorales no van a encontrar los elementos suficientes para impugnar la elección a la gubernatura de Querétaro”, declaró Agustín Dorantes, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), lo anterior debido a la declaraciones emitidas por la excandidata de Morena, Celia Maya García sobre que hubo irregularidades durante la jornada electoral.

“Está en su derecho de impugnar, sin embargo, no coincidimos ya que la diferencia es abrumadora, creo que la confianza ciudadana es evidente, Mau es el candidato más votado en la historia de Querétaro, casi 500 mil votos, pero acá lo importante es que la ciudadanía nos dio la confianza y el compromiso es trabajar y dar resultados, porque hay retos importantes en el estado”, dijo.

Dorantes Lámbarri aseguró que, además, no hay elementos siguientes ni determinantes para que, en caso de que Celia Maya García presente una impugnación a la elección, proceda y cambien los resultados.

“Hay un principio en el derecho electoral para que alguna impugnación proceda deba haber una determinancia, es decir, que de lo que te estás quejando haya sido determinante para el cambio del resultado electoral e incida en el número de votos”, explicó.

Sobre si el PAN impugnará los resultados en los municipios de Colón y Amealco, dijo que todavía es algo que están evaluando entre el Comité Estatal del partido y quienes fueron candidatos de esos municipios, Verónica Hernández y Leopoldo Cárdenas.

“Tenemos cuatro días para tomar esa determinación, y es una decisión que debemos tomar antes del cierre legal que son cuatro días partir de la entrega de la constancia del cómputo final”, dijo.

Respecto a las declaraciones que emitió Luis Bernardo Nava el día que recibió su constancia como presidente municipal electo, en donde aseguró que el equipo jurídico de Arturo Maximiliano García, excandidato de Morena, había interpuesto recursos de impugnación, Agustín Dorantes Lámbarri especificó que se trata sobre denuncias contra Nava Guerrero por los gastos de campaña. No obstante, consideró que, en caso de que proceda, no tendrá impacto en el resultado de la elección.

“Maximiliano no está pidiendo la nulidad de la elección, hizo algunas denuncias respecto a gastos de campaña, tratando de que se contabilicen algunos gastos no reportados. La denuncia la realizó durante el proceso electoral, pero estamos tranquilos, si no se gana lo efectos no serían graves, solo caería en alguna multa o sanciones”, concluyó.