Tras recibir constancia de mayoría, Enrique Vega promete “gobernar parejo”

El alcalde electo de El Marqués agradeció a quienes le brindaron su confianza y aseguró que hará un buen papel en los próximos tres años de gobierno

“En El Marqués gobernaré parejo para todos los habitantes de la demarcación“, afirmó Enrique Vega Carriles, ganador de la contienda por la presidencia municipal, quien adelantó que en la próxima administración habrá cambios en su gabinete.

Tras recibir su constancia de mayoría, Vega Carriles agradeció a quienes le brindaron su confianza y aseguró que hará un buen papel en los próximos tres años de gobierno.

“Agradecer a los habitantes que me hayan escuchado, que se hayan comprometido conmigo, que me hayan apoyado y decirles que no los voy a defraudar, a todos los demás, a todos los que no votaron por mí decirles que voy a trabajar parejo para todos, voy a hacer un buen papel para el municipio y no se van a arrepentir, lo voy a hacer bien, me dieron su confianza y lo voy a demostrar”, indicó.

El funcionario municipal añadió que en próximos comenzarán con los simulacros de entrega recepción para estar listos para arrancar un nuevo trienio el primero de octubre y refirió que el gran reto que tiene es cumplirle a la ciudadanía, con el objetivo de que en el 2024 el Partido Acción Nacional (PAN) vuelva a tener el mismo margen de ventaja sobre sus competidores.

“Volver a dar resultados, a que la gente, ya no pienso buscar otra, pero sí salir con la frente en alto y que, así como lo hago hoy sin escolta sin nada, me puedo parar en cualquier lugar y nadie me puede reclamar ni me va a decir que le robé o que le hice, así seguirlo haciendo y que deje muchos amigos en el municipio de El Marqués. Ese es mi reto, cumplirle a los ciudadanos y que nadie pueda decir que los defraudé”, añadió.

El panista afirmó que es importante confiar en las autoridades electorales y destacó que el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) trabajó impecablemente a favor de la democracia.

Enrique Vega Carriles obtuvo 35 mil 484 votos de los 71 mil 546 votos que se registraron en los comicios del pasado 6 de junio.