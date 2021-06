Recibe Roberto Sosa constancia como ganador de elecciones en Corregidora

En entrevista, el candidato panista señaló que retomará sus actividades en la actual administración el próximo 21 de junio

Roberto Sosa Pichardo recibió su constancia como presidente municipal electo de Corregidora para el periodo 2021-2024.

En entrevista, señaló que retomará sus actividades en la actual administración el próximo 21 de junio y agregó que se analizarán los resultados para identificar ajustes en su gobierno.

Asimismo, se comprometió a seguir trabajando para mantener la seguridad del municipio para que éste, a su vez, tenga un crecimiento económico al alza; por ello, recordó que impulsará la construcción de parques industriales y de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“El domingo no ganó Roberto Sosa ganaron los ciudadanos del municipio de Corregidora, las familias, las y los vecinos ganaron en esta elección, mucha participación, cerca del 52 por ciento que confiaron en nosotros, y decirles que muchas gracias por su confianza, que voy a seguir trabajando con toda mi pasión, con toda mi fuerza para dar resultados, y a las personas que decidieron votar por otra fuerza política que no se preocupen, voy a hacer lo mismo de siempre, desde el domingo en la noche me quité la playera de candidato y ahora voy a regresar a gobernar para todos“, puntualizó.

Cuestionado sobre los cambios de uso de suelo en la zona de El Batán, Sosa Pichardo señaló que en su administración no se tocó ni tocará ni un centímetro del área protegida, y mencionó que en general los cambios de uso de suelo forman parte del desarrollo de las ciudades, siempre y cuando estén sustentados.

Sosa Pichardo obtuvo 50 mil 007 votos de los 82 mil 489 que fueron válidos en la elección del pasado 6 de junio. Tras los resultados de la elección, el partido Morena obtuvo dos regidurías plurinominales, mientras que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) tendrán una cada uno.