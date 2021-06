QI, FxM, RSP y PES pierden registro local por no alcanzar el 3 % de votos, confirma IEEQ

El PRD, Movimiento Ciudadano y el PT tampoco alcanzaron el 3 por ciento de votos requeridos; sin embargo, no pierden su registro ya que a nivel federal sí obtuvieron más de ese porcentaje.

Los partidos Querétaro Independiente (QI), Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario (PES) perderían su registro local, toda vez que de acuerdo a la Ley, se necesitan al menos un tres por ciento de la votación para continuar con su registro.

Lo anterior se determina de los resultados expuestos en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) , en donde se informó que los partidos políticos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación fueron QI, 1.27 pro ciento de la votación; PES, 1.31 por ciento; RSP, con 1.73 por ciento, y FxM con 1.0 por ciento de la votación final.

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien obtuvo un 1.37 por ciento de sufragios, Movimiento Ciudadano (MC) con 2.02 por ciento, Partido del Trabajo (PT) un 0.89 por ciento tampoco alcanzaron el mínimo requerido por la Ley; sin embargo, no pierden su registro ya que a nivel federal sí obtuvieron más del tres por ciento.

“Existen en Querétaro partidos nacionales representados a nivel local porque todos los partidos nacionales tienen el derecho de tener representaciones locales en todos los congresos y postular candidatos a todos los cargos de elección popular, pero aquí también existe un partido electoral local que es Querétaro Independiente, y se trata de manera distinta.

Los que no alcanzaron el tres por ciento que sean partido nacionales, el Instituto Nacional Electoral (INE) inicia procedimientos y en el caso del partido local es el IEEQ quien inicia el procedimiento lo cual aun no se da la instrucción para que se inicie, sin embargo, Querétaro Independiente sí estaría perdiendo el registro.

En el caso a los nacionales como FxM, PES y RSP, también perderían su representatividad en el estado ya que el INE determinó que perdieron su registro por no alcanzar el mínimo requerido.

“Si dejan de existir el partido a nivel nacional, ya no tiene derecho a tener la representación local, salvo en los casos en que un partido nacional pudiera tener un porcentaje menor al tres por ciento, pero que entidad hubiera tenido más del tres por ciento, se inicia un procedimiento para que se convierta en un partido político local, pero no es el caso“, explicó Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del EEQ.

Los partidos que a nivel nacional no perdieron el registro pero que a nivel local no alcanzaron el 3 por ciento, tal es el caso de PRD, PT y MC, simplemente se quedan sin financiamiento público local hasta que comience el próximo proceso local y “cuando no tienen el tres por ciento de diputaciones locales, tampoco tienen representación en el congreso local”, añadió.