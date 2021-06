Promete Enrique Vega que trabajará por el bien de El Marqués

El virtual ganador de la la contienda electoral en El Marqués dijo que espera una buena coordinación y trabajo en equipo entre el próximo gobierno estatal y los municipios

El virtual triunfador de la contienda electoral por el Partido Acción Nacional (PAN), para la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, afirmó que buscará integrar a todos los que compitieron en este proceso para que al municipio le vaya bien y pidió la confianza de todos los que no le dieron su voto, porque trabajará para que todos los habitantes estén mejor.

“Voy a buscar a todos los que no se vieron favorecidos, los voy a sumar a todos por el bien de El Marqués (…) Mi agradecimiento, mi reconocimiento para todos los que se sumaron, vamos a trabajar fuerte y no les voy a fallar, vamos a dar buenos resultados. Y entre todos los que me apoyaron vamos a trabajar y seguir hombro con hombro por un municipio mejor”, afirmó Enrique Vega.

Asimismo, dijo que espera una buena coordinación y trabajo en equipo entre el próximo gobierno estatal y los municipios para trabajar por un mejor Querétaro; y de continuar las tendencias de los resultados preliminares, lo comprometen a trabajar para que nadie pueda decir que les fue mal.

“Vamos a trabajarle al doble, vamos a quedar bien con todos los que votaron por nosotros y trabajar también por los que no votaron por nosotros, que puedan decir que no les fue mal y que van a estar mejor (…) Gobernaremos para todos, con apoyo de gobierno del estado, de los demás municipios; todos trabajando por un Querétaro mejor”, indicó Enrique Vega.

Lo anterior se dio a su llegada a la casa de campaña donde lo esperaba un centenar de simpatizantes, que lo recibieron con porras y a quienes agradeció su apoyo y confianza para alcanzar el virtual triunfo hacia la reelección.