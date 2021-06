Presentan libro “Norcorea” en la UAQ

El autor es coordinador de Colecciones de la Dirección General de Bibliotecas y estudió Periodismo y Literatura en esta Casa de Estudios

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI), presentó la novela “Norcorea”, de Rubén Cantor, en la que narra cómo el líder Kim Jong-un ha puesto su atención en un pueblito mexicano llamado Sarajevo de Juárez y el cual es el primer título publicado por la editorial Sindicato Sentimental.

Rubén Cantor es coordinador de Colecciones de la DGBSDI de la UAQ y estudió Periodismo y Literatura en esta Casa de Estudios. Fue beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en dos ocasiones y es autor del plaquette de cuentos “Kafkacóatl” (2019) y de la novela “El mal burgués”. Además, ha impartido diferentes talleres y actualmente da clases de redacción.

Durante la presentación, el titular de la DGBSDI, Carlos Alberto Martínez Hernández, señaló como un acierto de la novela que está compuesta por capítulos cortos, que permiten al lector ir avanzando de forma amena y fluida por las 300 páginas que componen la obra, en la que se pueden apreciar diálogos de impacto.

“Logra algo que es bastante complicado, desde mi punto de vista, que es que estos cuentos tengan conexión entre ellos y que también se puedan leer de manera distinta; que sean historias separadas, pero que a la vez se puedan leer como un todo, lo que requiere mucha labor y calidad a la hora de escribir, porque no en cualquier escritor se puede apreciar esta forma de narrar”, apuntó.

La novela de Rubén Cantor contiene críticas a la sociedad y se complementa con referencias literarias e históricas, reconoció el Mtro. Martínez Hernández.

Por su parte, Rubén Cantor relató que ya tenía un interés por Norcorea cuando se encontró con el libro “The Accusation: Forbidden Stories from Inside North Korea” de Bandi y, posteriormente, con la obra “Great Successor” de Anna Fifield, lo que lo impulsó a escribir la obra.

“Quería que fuera una novela un poco más breve, pero el tema me superó y al final quedó un poco más extensa. Es una novela que me encanta, en la que invertí mucho tiempo escribiendo y me siento muy orgulloso de haberlo terminado”, manifestó.

Asimismo, refirió que Sarajevo de Juárez es una manera de homenajear al libro “Santa María del Circo” de David Toscana, además de que “Norcorea” se conecta también con la novela “Nuestra parte de noche” de Mariana Enríquez y “Las aventuras del valeroso soldado Schwe” de Jaroslav Hašek.

En su intervención, el escritor Fernando de Jesús Jiménez Delgado, comentó que en esta, que es la segunda novela de Rubén Cantor, es posible apreciar lugares que lo emocionan como creador, así como el humor, la ironía y la farsa que caracterizan su escritura.

“Los personajes de Rubén gritan, son divertidos, penosos, pequeños, ellos mismos se miran patéticos y eso que podría parecer una locura o una tontería, Rubén lo sostiene y sentía cuando iba leyendo que se infla un globito de la ridiculez y lo digo en el gran sentido, y van pasando cosas más extrañas y más locas”, expresó.

“Norcorea” ha llevado al Rubén Cantor a desafiarse como autor, pues este libro, a diferencia de “El mal burgués” entra en una profundidad emotiva que no se había presentado en sus obras y aparecen otros temas como la familia, añadió Jiménez Delgado.

El libro puede ser consultado en cinco bibliotecas de la UAQ, ubicadas en los campus Centro Universitario, Aeropuerto, Juriquilla, Amazcala y Centro Histórico. También se puede adquirir en formato físico y próximamente en digital.