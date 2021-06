Por inseguridad y COVID, Estados Unidos emite alerta de viaje para México

Querétaro aparece en una lista de estados donde, de acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, la inseguridad se ha incrementado

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una actualización de alerta de viaje para México, donde resalta que el país aún conserva niveles altos de COVID-19 y un elevado índice de inseguridad.

Estados Unidos advirtió un alto nivel de riegos de COVID-19 en México, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el país se encuentra en Nivel 3 con respecto al riesgo de contagio, por lo que recomienda a quienes planeen visitar nuestro país contar con todo su esquema de vacunación.

A pesar de ello, lo que más resalta de la recomendación emitida por el país vecino; es el nivel de riesgo en el que lo colocan respecto al nivel inseguridad.

De acuerdo con el gobierno de EU, delitos como los homicidios, secuestros y robos se encuentran extendidos y son frecuentes en México. Además señaló que el país tiene una limitada capacidad para que para brindar servicios de emergencia a ciudadanos en muchas áreas.

La embajada, destacó ciertas áreas que están prohibidas o restringidas. Asimismo, recomendó no viajar entre ciudades después del anochecer y no tomar taxis en la calle. Señaló que los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden conducir desde la frontera con México hacia el interior del país, con excepción de viajes diurnos dentro de Baja California, entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D.

Enlistaron 14 estados en los que el riesgo se incrementó, entre los que se destacan: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, CDMX, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, SLP, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Finalmente, la embajada sugirió a los viajeros reconsiderar traslados hacia: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.