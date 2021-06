Paola Espinosa acusa a Guevara de dejarla sin Juegos Olímpicos

En una rueda de prensa, la atleta relató que Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), le había prometido la plaza olímpica; sin embargo, al no apoyarla en el tema del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) las cosas cambiaron.

La clavadista Paola Espinosa fue separada de la selección mexicana de natación luego de obtener el tercer lugar en la prueba de sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Control Técnico Nacional de Clavados. Sin embargo, la atleta expresó su inconformidad y acusó que “en la mesa se decidió que yo no iba a Juegos Olímpicos, no se decidió en un clavado”.

En una rueda de prensa, la atleta relató que Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), le había prometido la plaza olímpica; sin embargo, al no apoyarla en el tema del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) todo cambió.

Espinosa platicó que hace un año le pidieron que publicara en sus redes sociales un mensaje en el que explicara por qué no quería que se desapareciera el Fodepar; sin embargo ella se negó porque el presidente había prometido no retirarles el apoyo, sino que dicha desaparición se trataba de una reestructuración.

“Así que no quería meter las manos al fuego por esa investigación que estaban haciendo de falta de transparencia en el fideicomiso y por parte de la directora de la Conade, así que ese pleito no era mío, y ni siquiera me consta si hubo esos desvíos millonarios, no sé si sea verdad o mentira, pero no podía subir esa carta para apoyar ese tema, así que yo creo que fue el principal enojo al no apoyar en algo que a mí no me pareció“, dijo.

Explicó que luego de esto, cuando recibió las negativas de Ana Guevara y del presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, Espinosa acudió al Comité Olímpico Mexicano, lo cual generó más molestia de Guevara.

“Con el paso del tiempo la directora de la Conade nos dijo que no era tema de ella, y que el Comité Olímpico Mexicano (COM) no nos quería dar esa plaza olímpica, entonces fui directo al COM y pregunté cuál era el problema para no darme esa plaza, y ellos me dijeron que nunca dijeron que no me darían esa plaza, y esperaban que ya la federación avalara esas pruebas con nombre. No tengo una carta donde me prometían la plaza la Conade y la federación, pero sí fue de palabra, fue de frente, pero nunca imaginé que debía hacer un escrito, y estoy totalmente segura de esto fue lo que sucedió”, detalló la clavadista.

Paola indicó que tuvo que entrar a la burbuja del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) con la amenaza de que si no lo hacía quedaría fuera del proceso olímpico, lo cual no pasó con todos los clavadistas que estuvieron en el control interno, como ejemplo está Rommel Pacheco, quien llegó cinco días antes al CNAR para la evaluación.

“Nos encerraron en el CNAR en la burbuja con la amenaza de quien no se meta a la burbuja desde este momento no será considerado para ir a Olímpicos, pero hubo arios deportistas que llegaron unos días antes para el control interno”, reclamó.