Otro cambio en gabinete de AMLO; deja Irma Eréndira Sandoval la Secretaría de la Función Pública

Durante un mensaje emitido desde Palacio Nacional poco después del mediodía de hoy, lunes 21 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un cambio más dentro de su gabinete.

De acuerdo con el mandatario, Irma Eréndira Sandoval dejará la Secretaría de la Función Pública luego de casi tres años en el cargo. En su lugar, entrará Roberto Salcedo, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario en dicha dependencia.

“He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría Irma Eréndira Sandoval que está aquí con nosotros y va a acupar su ligar Roberto Salcedo (…) Irma Eréndira es una mujer de lucha por la justicia, por la demcoracia. Fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó: el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de estado, lo que cumplió cabalmente“, señaló el presidente durante una transmisión nacional.

En este sentido, el presidente aseguró que se llevará a cabo una reforma administrativa y que se profundizará en el combate a la corrupción y en “seguir siendo un gobierno austero, sin lujos“.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso invité a Roberto Salcedo, un profesional de la admnistración pública, un hombre íntegro, honesto, para ocupar este cargo“, precisó.

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval agradeció a López Obrador por haberle permitido caminar en el primer ganinete paritario de la historia y apoyar a este gobierno “con la gran confianza y gran respaldo para desarrollar las tareas más importantes del gabinete que son el combate a la corrupción y el auspicio de la austeridad“.

“Me voy también con la satisfacción de que usted siempre me respaldó. Estoy muy contenta de lo que logramos, creo que tenemos logros muy buenos, referentes al combate a la corrupción (…) Francamente, señor presidente no fue nada fácil, pero si me da mucho gusto mostrarle buenas cuentas. Hemos logrado ahorros por estas políticas. Con las multas que la función pública impuso hemos recuperado año tras año casi el presupuesto anual que se nos asigna. Entonces de alguna forma es una secretaría autosustentable, cuesta muy poco y ayuda a las tareas de su gobierno“, precisó.

Finalmente, Roberto Salcedo agradeció la oportunidad que se le brinda para encabezar la institución con la que ha colaborado durnate los últimos años. De igual manera, se comprometió a garantizar que la secretaría cumpla con la función que lleva en el nombre, es decir, hacer que lo público funcine.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas por las que Irma Eréndira Sandoval se separó del cargo.