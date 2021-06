Municipio de Querétaro, sin registro de trámites relacionados con la venta de la Plaza de Toros

Genaro Montes Díaz, secretario de Desarrollo Sostenible de la capital, destacó que solo se tiene registro de una solicitud de un informe de uso de suelo, fechado en 2020, sin embargo, esto no indica que se busque realizar alguna venta

Hasta el momento el municipio de Querétaro no tiene registro de algún trámite que indique que se inició el proceso de venta de la Plaza de Toros Santa María, informó Genaro Montes Díaz, secretario de Desarrollo Sostenible municipal.

El funcionario destacó que solo se tiene registro de una solicitud de un informe de uso de suelo, fechado en 2020, sin embargo, esto no indica que se busque realizar alguna venta.

“Este informe no representa y no permite, no es el inicio propiamente formal de un trámite, entonces hasta ahorita, no se ha tenido y en este año no se ha tenido ningún trámite específico de construcción, de venta, de cambio de propietario, de alguna licencia”, indicó.

Asimismo, el secretario aseguro que, ya que el inmueble en cuestión pertenece a particulares, estos tienen todo el derecho de realizar las negociaciones que consideren convenientes, si es que lo están haciendo, como trascendió en medios este lunes.

Genaro Montes recordó que la plaza tiene uso de suelo en una zona de comercio y servicios, que se encuentra ubicadoa en la delegación Josefa Vergara.