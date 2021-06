La remodelación y complemento de alumbrado público ha beneficiado de manera directa a los habitantes de 186 colonias.

El alcalde de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, acudió a la Ex Hacienda de Santa Ana, para hacer entrega a las y los vecinos de esta colonia, así como a los vecinos de Querena y Ex Hacienda Santa Ana Vistas del Valle, de la renovación y colocación de nuevas luminarias.

“El tema del alumbrado es importantísimo porque la seguridad no solamente son cámaras de videovigilancia, no son solamente botones de asistencia que hemos hecho muchos en este periodo, sino también la infraestructura urbana y dentro de la zona urbana parte importantísima son los puntos de luz como lo que acabamos de colocar. Decirles que estamos para eso seguir construyendo esta infraestructura urbana que les brinde seguridad a ustedes, a sus hijos, a los adultos mayores para que puedan disfrutar de estos espacios”, señaló.

El Director de Obras Públicas, Luis Arturo Martínez Reyes, informó que en la Delegación Félix Osores Sotomayor se ha invertido más de 42 millones de pesos para remplazar y complementar tres mil 936 puntos de luz con luminarias LED de última generación para 52 colonias en las que se eliminaron puntos oscuros, lo que incide directamente en la percepción de seguridad a los habitantes de la zona.

En la colonia Ex Hacienda de Santa Ana se renovaron 102 puntos de luz y se complementaron con 23 más; para la colonia Querena fueron 22 renovaciones y 11 completos; y para la colonia Ex Hacienda Santa Ana Vistas del Valle se renovaron 57 puntos de luz y se complementaron once luminarias nuevas.

Cabe señalar que el Municipio de Querétaro ha invertido más de 198 millones de pesos en la renovación y complemento de alumbrado público, con un beneficio directo para los habitantes de 186 colonias.