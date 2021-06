“Lo que me haces sentir”, el nuevo disco de la cantautora mexicana Zemmoa se estrenará en octubre

La cantante consideró que ser mujer trans es lo más radical que existe en la búsqueda de la propia identidad y en sus letras encuentra palabras en las que alguna otra persona de la misma comunidad pueda identificarse, encontrar voz o empatizar con el mismo sentimiento.

Amor propio y poesía son los aspectos centrales de “Lo que me haces sentir”, el nuevo disco de la cantautora transgénero Zemmoa y que se estrenará en octubre de este año. Fue en 2016 cuando la artista mexicana sacó “NNVAV”, el último disco de su autoría, y en 2018, su disco de covers. Para ella, este nuevo álbum es el resultado de lo que estuvo creando en este todo este tiempo.

“Me tardé en este disco porque siento que hacer cosas bonitas toma tiempo, entonces disfruté mucho el proceso creativo, no tenía prisa por llegar a la meta, sino por disfrutar ir al estudio, estar con mis amigos, volar a hacer los videos, planear y todo eso me entretuvo años y creo que ya estoy en esta época en donde ya estoy sacando todo lo que he creado y estoy contenta de que la gente esté conociéndome”, dijo en entrevista con Códice Informativo.

La artista explicó que “Lo que me haces sentir” es un disco con 18 canciones muy variadas, que van desde interludios y baladas, “hasta canciones súper intensas”, entre las que se incluyen colaboraciones con la cantante estadounidense Nomi Ruiz y la actriz y cantante mexicana Tessa Ía.

Zemmoa compartió que su canción favorita de este álbum es “Nota de voz”, pues dijo que es “muy especial, es un poco como un poema, es muy bonita para mí”. Para ella, su lucha como defensora de los derechos humanos de las personas trans, el activismo que hace y su propia historia son elementos que, de algún modo, han permeado en su lucha, su resiliencia, su trabajo, y en lo que crea.

“Soy activista sin querer serlo, mi misma persona por donde caminé ya es activismo, y yo escribo sobre mis sentimientos y obviamente yo estoy hablando sobre los sentimientos de una mujer transgénero en un país como en el que estamos, y de algún modo siento que encuentro palabras en las que alguna otra persona de la misma comunidad pueda identificarse, encontrar voz o empatizar con el mismo sentimiento”, puntualizó.

La cantante consideró que ser mujer trans es lo más radical que existe en la búsqueda de la propia identidad, pero sobre todo, piensa que en el camino de esa búsqueda de las demás personas por encontrarse y descubrirse, de algún modo, todos son un poco trans.

Respecto a la industria musical y las oportunidades para las mujeres trans, Zemmoa opinó que el mundo va aprendiendo poco a poco, y que las disqueras igual están comenzando comprender la diversidad de movimientos.

“Las disqueras igual están comenzando a ver estos movimientos y a comprenderlos y seguramente cambiarán sus puntos de vista en el futuro, pero claro que es una lucha de disqueras y de otras mil oportunidades de trabajo para otras mil personas, y esperemos que los tiempos cambien para que se fijen más en lo que uno propone que en cómo uno se ve”, señaló.

Aunque Zemmoa tiene un posicionamiento político claro, sobre todo por su labor como activista, refirió que en las letras de sus canciones escribe más bien sobre su intimidad y sus sentimientos, así como la influencia que tiene la poesía en su vida.

“Creo que de algún modo me interesa mucho la política y lucho por los derechos humanos y quisiera que las cosas cambiaran, pero en mis canciones nunca he dicho algo tan político como en entrevistas, pero en mis canciones hablo siempre de mis sentimientos y de la forma de navegar en el amor”.

Para ella, compartir a través de sus canciones procesos íntimos que vive, es una forma de sanación y de abrir su corazón través del arte; además de la forma de relacionarse con la poesía también influye mucho en su proceso creativo.

“Cuando estoy cabizbaja tiendo más a la poesía y al final, a la hora de querer hacer música, ya se ve permeado de mis sentimientos y es una forma muy sanadora de poder decirles, de gritarlo, de que se lo lleve el viento y no guardármelo. Me gusta Pita Amor y poema de ‘Los amorosos’ de Jaime Sabines, pero sobre todo la poesía de expresarse uno mismo y de jugar con la filosofía que hay con el enigma de la vida, y con otras órbitas que no sabemos. Expresar lo que acongoja a nuestro corazón”, concluyó.