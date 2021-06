Familias queretanas, de acuerdo con volver a clases presenciales siempre y cuando se respeten medidas

Padres y madres de familia del Estado de Querétaro expresaron opiniones encontradas sobre la posibilidad de volver pronto a clases presenciales

Tras el anuncio emitido por la Secretaría de Educación de Estado de Querétaro, en el que informaron que se podrían retomar actividades a partir del 14 de junio en la entidad, esto como parte del Programa Especial de Regreso a Clases, la mayoría de padres y madres de familia están de acuerdo con esta medida siempre y cuando se garanticen las medidas sanitarias que evite la propagación por COVID-19.

El señor Javier Hernández, padre de familia de dos hijos, uno que cursa la educación primaria y otro el bachillerato, opinó que el regreso a clases de forma presencial le parece “muy bien“, sobre todo porque considera que tomar clases en línea “no es suficiente, no prestan mucha atención como estar de forma presencial.”

Además, señaló que no tener acceso a Internet y a herramientas tecnológicas, lo ha complicado más; en su caso solo tienen acceso a una computadora y por el momento no han podido adquirir otra, por ello, que sus hijos regresen a clases de forma presencial es una opción con la que están de acuerdo.

“Sí los mandaría, pero con precauciones sanitarias y estar al pendiente también como maestros que sigan las reglas.“, añadió.

La señora Alexis Herrera tiene una hija que cursa el primer grado de primaria y un hijo que se encuentra en sexto año, entre las principales dificultades que ha visto durante el ciclo escolar en línea, es son los mismos padres y madres de familia quienes han tenido que involucrarse a explicar los contenidos que reciben sus hijos, lo cuales muchas veces no comprenden.

“Nosotros no somos profesionales como los maestros, sí se nos dificultan mucho las actividades que se nos mandan y de que aparte sí son bastantes y aunque hacemos lo posible por ayudarlos, no hay como ellos que son los profesionales. Por ejemplo, las actividades nos la mandan diario, y son unas nueve o 10 tareas, solo de la niña, y de él las tareas se entregan por semana.”

Auando a esto, la madre de familia pudo notar un bajo rendimiento en su hija la más pequeña, incluso, crisis de ansiedad por el cambio a la educación virtual y el incremento de actividades, por lo que piensa que es mejor que sus hijos regresen a clases presenciales para entender de mejor manera las actividades

“Ya les hace falta que regresen a clases presenciales, pero sí estaría bien que tuvieran mucha prevención de salud e higiene con los pequeños.”

Algo parecido sucede con la señora Juana Mendoza, quien es abuela de un niño que cursa el tercer grado de preescolar. Ella piensa que regresar a clases presenciales es mejor, aunque enfatiza en que “se haga con mucha precaución”, respecto a las normas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas y el lavado de manos.

No obstante, hubo quienes todavía dudan en mandar a sus hijos a la escuela presencial, principalmente por el miedo a que resulten contagiosos en las instituciones educativas. Tal es el caso de Angélica Flores, quien tiene una hija que cursa la secundaria.

“Me preocupa que haya contagios entre ellos mismos porque como son niños no tiene ñas medias, aunque uno se les esté diciendo, por ejemplo, que se pongan el tapabocas. Entonces sí lo pensaría más.“, señaló.

En su caso, las dificultades para que su hija tome de forma adecuada sus clases virtuales es el problema de la conexión. “A veces el intenet falla mucho, entonces cuando tienen examen o cuando están en clases está fallando o a veces ha pasado que la luz se va, porque ha habido muchos apagones y en eso estamos batallando.”

A este testimonio, se suma la señora Zaira, quien tiene un hijo que apenas entraría al preescolar, pues expresó que hasta que la mayoría de la población esté vacunada ya sentiría una mayor confianza y seguridad de mandar a su hijo a clases presenciales.

“No me quiero arriesgar, si ya aguanté un año de pandemia, no me cuesta nada aguantamre un poco más hasta que él entre a la escuela.“, concluyó.