Encuesta de la UAQ da ventaja a Mauricio Kuri

La encuesta de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) da una ventaja de 22.6 puntos porcentuales al candidato a la gubernatura de Querétaro por el PAN y QI, Mauricio Kuri González, sobre la candidata de Morena, Celia Maya García.

La encuesta, realizada cara a cara a 684 personas, del 26 al 29 de mayo, tiene un margen de error de +-3.55 y un 95 por ciento de confianza.

De acuerdo con la encuesta, el 17.3 por ciento de la población encuestada votaría por la exmagistrada Celia Maya, mientras que el 5.1 por ciento lo haría por la priista Abigail Arredondo.

En tanto, el 0.7 por ciento elegiría a Miguel Nava de Redes Sociales Progresistas (RSP), el 0.7 por ciento por Penélope Ramírez del PT; el 0.4 por ciento por Juan Carlos Martínez de Fuerza por México, el 0.4 por ciento por María de Jesús Ibarra de Partido Encuentro Solidario, y el 0.1 por ciento por Katia Reséndiz del Partido Verde Ecologista de México.

Cabe señalar que ni Beatriz León de Movimiento Ciudadano (MC), ni Raquel Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aparecieron en la encuesta pues “nadie votaría por ellas“; sin embargo, en la gráfica de votaciones por partido sí aparecen tanto el PRD como MC.

De acuerdo con la académica Martha Gloria Morales Garza, el 20 por ciento que aún no sabe por quién votar y el 8.9 por ciento que no contestó podría cerrar el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar; sin embargo, no cambiaría el resultado de la encuesta. Además, es de destacar que el 4.5 por ciento de las personas encuestadas no votaría por ninguna candidatura y el 1.8 por ciento no votaría.

Según esta encuesta, el 85 por ciento de las personas acudirá a votar el próximo 6 de junio, lo cual señaló que se debe al abanico de opciones políticas que existen en este proceso electoral.