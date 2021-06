El poder del lenguaje, desmontar la falsa disyuntiva entre el dicho y el hecho

Julieta Piastro es historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona; especialista en temas de diversidad, multiculturalidad e inmigración, sobre los cuales ha escrito varios capítulos de libros y artículos.

El Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea (CECRITICC) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), presentó, como parte de la tercera edición de la Cátedra Michel Foucault “Lenguajes del Poder”, la conferencia magistral “El Poder del Lenguaje: sumisión o subversión”, impartida, vía virtual, por Julieta Piastro Behar.



María Mac Gregor García, coordinadora del Departamento de Investigación del CECRITICC, fue la encargada de dirigir la ponencia y realizar la presentación de la Julieta Piastro, quien es historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona; especialista en temas de diversidad, multiculturalidad e inmigración, sobre los cuales ha escrito varios capítulos de libros y artículos. Actualmente es profesora de Pensamiento Contemporáneo y de Interculturalidad en Blanquerna (Universitat Ramon Llull, Barcelona), y colabora en El Punt Avui y en La Jornada de Oriente.

Durante la charla, Piastro Behar dividió su ponencia en partes, una introducción titulada “Del dicho al hecho”, y posteriormente en cuatro fases: la primera, sobre las nuevas formas de poder que se ejercen a través del lenguaje y del discurso; una segunda parte, donde se caracterizó al sujeto contemporáneo y las nuevas formas de sumisión a las que se somete; en la tercera parte, habló de los referentes teóricos imprescindibles para hablar del lenguaje, la sumisión y la subversión; y por último , esbozó ideas para la subversión, para reconocer los trayectos ocultos en los que se pueden llegar a vislumbrar las posibilidades de subversión y emancipación.

“Para poder pensar con ustedes, juntos, la relación cotidiana entre palabra y acción, me pregunto y les pregunto para qué sirven las palabras, es importante lo que se dice, o lo que realmente importa en esta vida son los actos, los hechos, lo que se hace. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas me respondería que sin lugar a dudas son más importantes los hechos, lo sé porque hay toda una tradición de pensamiento muy arraigada en que la autenticidad y el valor de la propia vida se mide en términos de la coherencia entre la palabra y el acto, del dicho y el hecho. Reconozco el gran valor que tiene la acción y su poder transformador, pero me interesa desmontar la falsa disyuntiva entre el dicho y el hecho, incluso la falsa disyuntiva entre teoría y práctica”, comentó.