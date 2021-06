Decisiones unilaterales son un obstáculo para el país, dice Ignacio Loyola

El candidato a diputado federal por el PAN escuchó las inquietudes de los vecinos de la delegación Félix Osores Sotomayor y se comprometió a garantizar la unidad y escuchar siempre a la ciudadanía

“Me da tristeza que, en los partidos políticos se dicen de cosas en la tele y que se golpean y se matan, ¿por qué no se unen como partidos y hacen el bien en el País?”, cuestionó una vecina de la Colonia Francisco Javier Mina, Delegación Félix Osores Sotomayor, al Candidato al Tercer Distrito Federal Electoral por el PAN, Ignacio Loyola Vera, quien los conminó a mantenerse unidos, “no se vale enojarse; en esta campaña estamos invitando a que recordemos cómo vivíamos hace pocos años en Querétaro”. Y se comprometió a que después del día 6, “pase lo que pase, yo voy a estar del otro lado junto a Ustedes para que, juntos vayamos a pedirle al Presidente Municipal o al Gobernador lo que nosotros queremos. Yo voy a ser un aliado de Ustedes y es la forma de lograrlo”.

Agregó que las decisiones unilaterales no permiten que se pueda convivir a gusto, “eso nos está pasando en el México: hay una sola voz que dice lo que se tiene que hacer y eso me preocupa mucho porque nunca hemos visto a nuestro Presidente escuchar y yo quiero escuchar de Ustedes lo que les preocupa lo que carecen. Esa es la forma nueva de hacer política y a eso los vengo a invitar, a mantenernos unidos, a que nunca más dejemos las decisiones en el gobierno, los invito a trabajar y a exigir que las autoridades nos cumplan”.

Ante las solicitudes de seguridad, salud, atención a las fugas de agua potable en la red y la regularización de predios, les informó que trabaja con su compañero de fórmula, Alfonso Rodríguez en un programa para, cuando gane la Gubernatura Mauricio Kuri, se empiece con la regularización de los mismos. Sobre el aspecto de salud, aclaró que, a pesar de contar con un nuevo Hospital General en Querétaro, el presupuesto en este rubro, en 2021 no tuvo incremento y que el compromiso del Gobierno Federal es el equipamiento completo, mismo que no ha cumplido hasta el momento. “Para qué queremos un hospital tan grande y moderno, si no lo podemos usar”, por lo que es importante legislar desde el Congreso porque desde ahí se trabaja para México