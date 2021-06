Cuestiona Arturo Maximiliano que panistas se declaren ganadores de la elección en Querétaro

Arturo Maximiliano García Pérez se dijo optimista de los resultados que arrojará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cuales, añadió, tendrán una tendencia clara en las próximas horas.

Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, dijo desconocer los elementos del triunfo del panista Luis Bernardo Nava, quien afirmó tener un gran resultado electoral.

Lo anterior, luego de que desde el búnker panista se celebrara el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado y en la capital, de acuerdo con encuestas de salida.

“Yo desconozco cuál sea el elemento base de ese triunfalismo, no lo dan tampoco a conocer, puede ser que esté en algunas encuestas nacionales que no dan, me refiero a las estatales, porque obviamente en lo nacional no han considerado municipios ni capitales, pero no hemos visto siquiera los números de cómo marcan las diferencias con los segundos lugares y no está muy claro”, mencionó.

García Pérez se dijo optimista de los resultados que arrojará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cuales, añadió, tendrán una tendencia clara en las próximas horas.

“Animados en lo que vamos del conteo, tiene una lógica esto, tiene un proceso lento, hay zonas más afines a cierto tipo de partidos que otras y habrá que ver exactamente de dónde está llegando lo primero del PREP para no adelantar ninguna víspera, nos sentimos, te reitero, con mucho optimismo en este sentido de la elección”, apuntó.

Finalmente, indicó que, a diferencia de la candidata Celia Maya, no se cuenta con denuncias o quejas por irregularidades en la elección.