“Cualquier alteración al orden público será tratada con firmeza”, dice municipio de Querétaro

Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, hizo estas declaraciones en el contexto de las detenciones en Plaza de Armas. Cabe destacar que las personas detenidas fueron liberadas hoy

“En el gobierno municipal no estaremos sujetos a presiones de personas para que se rompa el orden público o la paz social“, aseveró Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, sobre las detenciones que se realizaron ayer a cinco personas en Plaza de Armas y recalcó que “cualquier alteración al orden público, será tratada con determinación y firmeza.”

“Quiero recalcar que el municipio de Querétaro apoya a los verdaderos artesanos, siempre que sea por la vía del orden y del respeto, ya que son parte fundamental que nuestras raíces y de nuestras personas.”

Dijo que dos de las personas detenidas, Sergio Jerónimo y Rogelio Orozco, presuntamente querían “reinstalar a las personas indígenas y realizar actividades irregulares de comercio.” y negó que hayan salido lesionados.

“Se le pidió a Sergio y Rogelio que atendieran al diálogo, situación que derivó a que se negaran a dicho llamado y empezaran una serie de insultos a los oficiales y por esta razón se les cominó respetar a las autoridades, no obstante las personas reaccionaron con violencia.“, añadió.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de la sociedad civil organizada y de la propia Universidad Autónoma de Querétaro, sobre que las detenciones se hicieron con un uso excesivo de la fuerza, Cervantes Curiel dijo que eso lo tendrá que determinar la Polícia Estatal de Querétaro y Seguridad Ciudadana.

“A mí no me corresponde decir qué es excesivo o no, si hay esos señalamientos habría que acreditarlos”, especificó, pero aclaró que en todo momento se actúa de acuerdo “protocolos correspondientes“; agregó que la opinión de la UAQ siempre es importante escucharla.

“Existen las evidencias de que en ningún momento hubo golpes o exceso por parte de los compañeros uniformados oficiales y sí se pueden observar golpes por parte de los ciudadanos. (…) Siempre la vía del diálogo es la mejor de las vías, pero puede haber casos excepcionales en donde al no acatar conlleva a tener que hacer intervenciones.”

Finalmente, dijo que ya se había liberado las cinco personas detenidas y que enfrentarán su proceso judicial en libertad.

Cabe mencionar que la versión que dieron Sergio Jerónimo Sánchez, Rogelio Orozco y Basilio Campos, tres de las cinco personas detenidas, fue que hubo detención arbitraria ya que no hubo orden de aprehensión ni se les leyeron sus derechos. Indicaron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de robo, tortura e intento de desaparición forzada.

Asimismo, informaron que ya se emitió la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos por abuso de autoridad de la policía estatal y municipal que se cotejó bajo el expediente DDH/168/2021.