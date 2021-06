Conoce a los cuatro golfistas mexicanos que competirán en Tokio

¿Te gusta el golf? Estos son los perfiles que representarán a México en esta disciplina durante los juegos olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibirán a cuatro golfistas mexicanos, quienes obtuvieron su lugar mediante el ranking olímpico. Con lo que, México es el único país latinoamericano que lleva equipo completo.

De acuerdo a la más reciente actualización (31 de mayo) de dicho ranking, en la rama femenil asistirán Gabriela López (25º), del Club de Golf México, y María Fassi (43º), del Club de Golf Pachuca; quienes tendrán su torneo del 4 al 7 de agosto. Mientras que, en la rama varonil competirán Abraham Ancer (10º), del Club Campestre de Reynosa, y Carlos Ortiz (23º), de Guadalajara Country Club; del 29 de julio al 1 de agosto.

Cabe mencionar que, la Delegación Mexicana de Golf también está integrada por: los caddies Álvaro Alonso, de Gaby; Mark Wallington, de María; Dale Vallely, de Abraham; y Michael John Kerr, de Carlos. Así como, los delegados Horacio Morales, para damas; Ramón Bescansa, para varones; y Santiago Casado, para ambas ramas.

Por otra parte, sobre la petición de los golfistas, de ir a entrenar previamente al Kasumigaseki Country Club, sede olímpica del golf, se canceló el plan por restricciones de autoridades locales, ante la pandemia del Covid 19; lo que se les informó a los deportistas por medio de una carta oficial.

“Las mujeres tenían alguna intención de ir a entrenar al campo donde se van a jugar los Juegos, pero el gobierno japonés -en estos momentos- no ha definido si hay entrada o no. Ya no está en manos del Comité Olímpico (Mexicano), ni de la Conade, mucho menos de nosotros, el saber exactamente en qué momento vamos a poder entrar”, comentó Jorge Robleda, Presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), durante una videoconferencia de prensa.

Mientras que, en el tema de los vuelos a la Justa Olímpica, debido a que los golfistas mexicanos tienen sus respectivos compromisos competitivos del LPGA Tour y PGA Tour, viajarán a Japón partiendo de la ubicación que ellos indiquen.

“Estamos pendientes de sus necesidades. Ya les hicimos la solicitud oficial para saber de dónde quieren volar, para que estén lo más cómodos y lleguen lo mejor preparados a los Juegos Olímpicos. Es probable que ellos vuelen de diversas partes del mundo, donde estén participando y decidan ya irse a Tokio”, aseguró el presidente de la FMG.

Cabe mencionar que, la fecha de corte de la clasificación a Juegos Olímpicos es, el 21 de junio, para hombres; y 28 de junio, para damas. La lista completa de los 60 golfistas que jugarán en cada rama la publicará la Federación Internacional de Golf en su sitio web oficial al día siguiente de cada corte.

El sistema de calificación puede consultarse aquí.