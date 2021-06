Checo Pérez se vuelve a subir al podio en GP de Francia

Con este resultado, el piloto mexicano se encuentra en la tercera posición de la tabla general de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio Pérez logró colocarse en el tercer lugar del GP de Francia, luego de que en la pasada hubiera terminado en primera posición con su equipo de Red Bull.

Pese a subirse al podio de los ganadores, el piloto mexicano se declaró no encontrarse del todo satisfecho con los resultados, por lo que, aseguró, continuar mejorando será su prioridad en los próximos eventos.

Con este logro, el tapatío, se colocó a 35 puntos de Hamilton y a 47 de Verstappen, quienes ostentan la segunda y primera posición, respectivamente.

“Un buen resultado para el equipo, una buena estrategia y una carrera impredecible. No esperábamos este nivel de degradación, la lluvia no llegaba, y las primeras vueltas fueron muy complicadas. La estrategia ha sido buena y creo que eso nos ha dado el podio de hoy. Ahora toca seguir mejorando, es mi prioridad. No estoy contento del todo, porque cuando tu compañero gana tú tienes que mejorar” declaró Checo Pérez, tras concluir la carrera.